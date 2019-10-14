الاثنين 14 أكتوبر 2019 23:24
هدف حمدي فتحي يحفظ ماء وجه الفراعنة أمام بوتسوانا
بهدف نظيف حفظ المنتخب المصري ( الفراعنة ) ماء الوجه أمام ضيفه المتواضع بوتسوانا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية.
التفاصيل
- المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في شهر نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.
- أحرز هدف المباراة الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 75، عندما تلقى كرة عرضية من محمود علاء داخل منطقة جزاء الفريق البوتسواني أحرزها بسهولة داخل الشباك.
- هذه هي المباراة الأولى للمنتخب المصري تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري الذي تولى المهمة مؤخرا خلفا للمكسيكي خافيير أغيري الذي تمت إقالته عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر إثر الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.
- جاءت المباراة متواضعة للغاية لم ينجح المنتخب المصري بتوليفته المتجددة، وبالقيادة الفنية الجديدة في إثبات وجوده بتحقيق فوز كبير، فبالرغم من تواضع الفريق الضيف عانى المنتخب المصري كثيرا في الوصول إلى المرمى، وكانت هجماته خالية من الخطورة الحقيقية على المرمى.
- بدأ المنتخب المصري المباراة بطريقة لعب 4 – 4 – 2، وضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد فتحي ومحمود علاء وأحمد حجازي وعبدالله جمعه في الدفاع، وعبدالله السعيد وطارق حامد ومحمد النني ومحمود تريزيغيه في الوسط، وحسين الشحات وأحمد حسن كوكا في الهجوم.
- وفي الشوط الثاني حرص البدري على تجربة أكبر عدد من اللاعبين حيث أجرى ستة تغييرات، بنزول محمد عودة بدلا من محمد الشناوي، وحمدي فتحي بدلا من محمد النني، ورجب بكار بدلا من عبد الله السعيد، وعمر جابر بدلا من طارق حامد، وحسام حسن بدلا من كوكا، وعمر السعيد بدلا من حسين الشحات.
- وعقب المباراة التمس حسام البدري العذر للاعبيه على المستوى الذي ظهروا به، مشيرا إلى أن التأخير في إقامة فترة الإعداد نتيجة لتأخر اتحاد الكرة في الاستقرار على الجهاز الفني الجديد، أدى إلى عدم استيعاب اللاعبين لكل متطلباته الفنية الجديدة، واعدا بأن الأداء سيتحسن في الفترات القريبة القادمة.
- وأكد البدري أن هناك أكثر من لاعب مهم سينضم للفريق في الفترة القادمة ويتوقع أن يكون لهم تأثير مهم على ارتفاع المستوى وعلى رأس هؤلاء اللاعبين محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي.
- وأشار البدري إلى أن عدم وجود مهاجم على المستوى المطلوب هو واحد من المشاكل التي سيعمل على حلها في الفترة المقبلة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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