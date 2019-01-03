هجوم على موكب "الحمد الله" وتحذير إسرائيلي من "تدفيع الثمن"

صورة من منزل عائلة الدوابشة (يمين), رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله (يسار)

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، الخميس، إصابة اثنين من مرافقي رئيس الوزراء رامي الحمد الله،إثر اعتداء مستوطنين متطرفين على موكبه شمالي الضفة الأسبوع الماضي

في الوقت ذاته حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير، من مخطط إرهابي لعصابات يهودية متطرفة للقيام بجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، على غرار سيناريو إحراق عائلة الدوابشة في دوما. تصريحات المتحدث باسم الحكومة: الاعتداء وقع عند الساعة الثانية من فجر يوم عيد الميلاد المجيد، الخامس والعشرين من الشهر الماضي، خلال عودة رئيس الوزراء من مدينة بيت لحم، حيث شارك أبناء شعبنا احتفالات عيد الميلاد.

الاعتداء الإرهابي وقع في مكان استشهاد المواطنة عائشة الرابي (43 عامًا)، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، عندما هاجمت قطعان المستوطنين بالحجارة السيارة التي كانت تقلها.

هذا الاعتداء الاجرامي جزء من العدوان المستمر على أبناء شعبنا.

تلك الاعتداءات لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وذلك بتعزيز الصمود والبقاء في بلادنا فلسطين حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود عام 67.

مصادر إعلامية إسرائيلية كانت أكدت أن المستوطنين الذين اعتدوا على موكب رئيس الوزراء، هم أنفسهم الذين ارتكبوا الجريمة بحق الشهيدة عائشة الرابي. الشهيدة عائشة الرابي قصفها مستوطنون متطرفون بالحجارة (المركز الفلسطيني للإعلام) تحذير إسرائيلي من "تدفيع الثمن": هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" نقلت، الخميس، عن مصدر أمني إسرائيلي كبير، تحذيره من مخطط إرهابي لعصابات "تدفيع الثمن" اليهودية للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، تتعدى حوادث رسم شعارات معادية أو ثقب إطارات السيارات.

المصدر أشار إلى مخاوف من قيام هذه العصابات المتطرفة بهجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس صيف عام 2015، والتي راح ضحيّتها الأب والأم وطفلهما الرضيع فيما أصيب الطفل الآخر أحمد بحروق غطت أكثر من 60% من جسده.

المصدر قال إن هؤلاء المستوطنين "لم يعودوا ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات"، وألقى باللوم على المحاكم الإسرائيلية التي ترفض تمديد اعتقال فترات اعتقال اليهود والمستوطنين المتطرفين رغم انتهاكاتهم المتواصلة.

المصدر الإسرائيلي أكد أن معظم عمليات الإرهاب اليهودي تنطلق من مستوطنة "يتسهار" المقامة جنوبي نابلس والبؤر الاستيطانية المحيطة، لافتًا إلى تغاضي قيادات المستوطنة عن هذه الجرائم ليصل بهم الأمر إلى تقديم المساعدة في بعض أعمالهم العدائية. دوما شهدت في 2015 جريمة إحراق عائلة الدوابشة على أيدي عصابات المستوطنين بيان الخارجية الفلسطينية: تورط محاكم الاحتلال الإسرائيلي في حماية إرهاب المستوطنين يفرض على الجنائية الدولية سرعة تحمل مسؤولياتها، وعلى مجلس الأمن الدولي سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الاحتلال، لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، إنما تعتمد على منظومة من المواقف والمفاهيم والأوامر الاستعمارية التوسعية، التي تتعامل مع الفلسطينيين وحياتهم باستخفاف واستهتار وبعنصرية بشعة لا تعترف بحقوقهم.

بهذه السياسة رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى.

حجة المحكمة أنه (خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة.

قرار المحكمة الإسرائيلية، محاولة مكشوفة لـ(شرعنة) قتل المواطنين الفلسطينيين وتوفير الإسناد القضائي له، والتغطية على جرائم منظمات الإرهاب اليهودي المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، وتشجيعها على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم الوحشية.

محاكم الاحتلال تحاول تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية عبر إعطائها الانطباع بوجود (محاكمات) تقوم بها زورًا وبهتانًا، الأمر الذي يتطلب الإسراع في الانتهاء من الفحص الأولي الذي تقوم به الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال والمستوطنين. منزل عائلة الدوابشة في دوما الذي أحرقه المستوطنون خلفية: أجهزة أمن الاحتلال اعتقلت قبل عدة أيام 3 مستوطنين يهود يشتبه بتنفيذهم اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين بما فيها قتل الرابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات أخرى، لكن محكمة إسرائيلية قررت عدم قبول شهادة معتقل يهودي، بذريعة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، استخدم طرقًا غير قانونية لإجبار المعتقل على تقديم شهادته.

اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة المحتلة والمعروفة من قبل جماعات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية، ارتفعت خلال العام 2018 بنسبة 60% مقارنة بعام 2017، وفق الإعلام الإسرائيلي.

آخر هذه الهجمات المتطرفة كانت ظهر اليوم الخميس، عند حاجز حوارة جنوبي نابلس، حيث قام عشرات المستوطنين برشق سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، ما أجبر الاحتلال على إغلاق الحاجز من كلا الاتجاهين، ووسط تحذير للفلسطينيين من قيام المستوطنين بهجمات أخرى.

"تدفيع الثمن" هي جماعات تتشكل من المستوطنين، وتستهدف قرى وأملاكا تخص المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

مجمل الاعتداءات اليهودية تمثلت باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وكتابة شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.

تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، العام الماضي أكد أن عنف المستوطنين شهد ارتفاعًا مضطردًا منذ مطلع العام 2018، وأدى إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو إلحاق الضرر بالممتلكات الفلسطينية.

تقديرات إسرائيلية وفلسطينية تشير إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.