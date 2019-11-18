هجوم على حسام البدري بعد تعادل مصر مع جزر القمر
هذا هو التعادل الثاني للمنتخب المصري، بطل أفريقيا سبع مرات، ضمن مجموعتها في التصفيات، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع نظيره الكيني 1-1.
بهذه النتيجة عزز منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له التأهل لكأس الأمم وصاحب المركز 142 عالميا في تصنيف الفيفا، صدارته برصيد أربع نقاط، بعد فوزه السابق 1-صفر في توغو، مقابل نقطتين لمصر.
مستخدمو مواقع التواصل طالبوا البدري بالاستقالة من تدريب المنتخب للحفاظ على فرصته في التأهل إلى النهائيات.
#حسام_البدري— m 〄‘ (@MoKa1_0) November 18, 2019
مش شغلتنا بس احسن من قعدتنا pic.twitter.com/9Ct97XltuC
#حسام_البدري وهو بيحط تشيكلة المنتخب😂 pic.twitter.com/SEc6kMeETi— Yehia Hassan (@21753b46f64d4e3) November 18, 2019
الراجل ده هينزلنا درجة تانية في افريقيا ويلاعبنا في كأس الأمم لمنتخبات المظاليم !!— Mohamed Fawzy (@Mohamed53050591) November 18, 2019
وافتكروا كلامي 😉#جزر_القمر_مصر pic.twitter.com/qxJoZUGZ6U
أكيد بيسأل نفسه ... يا ترى استحق المرتب اللي باخده شهريا والذي يقدر ب600 الف جنيه #جزًر_القًٍمر_مًصر pic.twitter.com/b3V5cFuZRJ— Medhat Alswaifi (@AlSwaifi) November 18, 2019
كفايه كده يا #حسام_البدرى منتخب مصر مش للتجارب #منتخب_مصر pic.twitter.com/iFCUoovhok— AhmedQassem ⚖ (@foaad503) November 18, 2019