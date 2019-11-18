تصفيات أمم أفريقيا
الاثنين 18 نوفمبر 2019 23:19

هجوم على حسام البدري بعد تعادل مصر مع جزر القمر

حسام البدري مدرب منتخب مصر
رويترز
هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدرب المنتخب الوطني حسام البدري بعد التعادل من دون أهداف مع جزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021.
التفاصيل

هذا هو التعادل الثاني للمنتخب المصري، بطل أفريقيا سبع مرات، ضمن مجموعتها في التصفيات، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع نظيره الكيني 1-1.

بهذه النتيجة عزز منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له التأهل لكأس الأمم وصاحب المركز 142 عالميا في تصنيف الفيفا، صدارته برصيد أربع نقاط، بعد فوزه السابق 1-صفر في توغو، مقابل نقطتين لمصر.

مستخدمو مواقع التواصل طالبوا البدري بالاستقالة من تدريب المنتخب للحفاظ على فرصته في التأهل إلى النهائيات.

المصدر
تويتر
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حسام البدري
تصفيات أمم أفريقيا

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