تصفيات أمم أفريقيا
الاثنين 18 نوفمبر 2019 21:42

هجوم على حسام البدري بعد التعادل مصر مع جزر القمر

حسام البدري مدرب منتخب مصر
رويترز
هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدرب المنتخب الوطني حسام البدري بعد التعادل بدون أهداف مع جزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021.
التفاصيل

هذا هو التعادل الثاني للمنتخب المصري، بطل أفريقيا سبع مرات، ضمن مجموعتها في التصفيات، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع نظيره الكيني 1-1.

بهذه النتيجة عزز منتخب جزر القمر، الذي لم يسبق له التأهل لكأس الأمم وصاحب المركز 142 عالميا في تصنيف الفيفا، صدارته برصيد أربع نقاط، بعد فوزه السابق 1-صفر في توجو، مقابل نقطتين لمصر.

مستخدمو مواقع التواصل طالبوا البدري بالاستقالة من تدريب المنتخب للحفاظ على فرصته في التأهل إلى النهائيات.

المصدر
تويتر
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جزر القمر
حسام البدري
تصفيات أمم أفريقيا

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