التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الخميس 27 أغسطس 2020 18:30

هجوم إماراتي على شقيق ملك الأردن بسبب تغريدة.. ما القصة؟

الأمير على بن الحسين الأخ غير الشقيق لملك الأردن
هاجم كتاب ومغردون إماراتيون الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق لملك الأردن لنشره تغريدة تحوي رابطا لمقال ينتقد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وكان الأمير قد شارك في تغريدة بمقال من موقع ميدل إيست آي بعنوان "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: إنجاز أم خيانة؟" دون إضافة أي تعليق ومرفق بها صورة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مكتوبا عليها "خائن". 

ولاقت التغريدة هجوماً كبيراً لاسيما من الإمارات ما أدى إلى حذف الأمير علي للتغريدة ، وإعادة نشر رابط المقال في تغريدة جديدة دون إظهار الصورة المرفقة مع المقال، قبل أن يحذفه نهائيا من على صفحته.

ويعود المقال -الذي نشر رابطه الأمير علي بن الحسين على تويتر- للأكاديمي الإسرائيلي البريطاني آفي شلايم الذي أشار فيه إلى أن الادعاءات بأن الإمارات عقدت اتفاق سلام مع إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم هو نفاق واضح وسخيف.

وقال شلايم بمقاله إن الإماراتيين "لم يستشيروا الفلسطينيين، بل ذهبوا من وراء ظهرهم للاتفاق مع العدو، ثم استعملوهم كورقة توت".

ورد العديد من الإماراتيين على الأمير علي ومن بينهم الأكاديمي عبدالخالق عبدالله الذي قال في تغريدة وجهها للأمير الأردني "عيب يا سمو الأمير"، مرفقا بها صور للأمير الأردني.

ورد نشطاء على تغريدة الأكاديمي الإماراتي بقولهم "انظروا من يتحدث عن العيب! العيب على من خان الشعب الفلسطيني، العيب على من تنازل عن المقدسات".

وأضاف مغردون "مواطن عربي، عبر عن رأيه بحرية إزاء ما يحدث في المنطقة من تطبيع مع الصهاينة .. فما العيب في ذلك"؟

وردا على تغريدة الأمير أيضا قال رجل الأعمال الإماراتي حسن سجواني في تغريدة "الحمد لله على إعلان السلام بين الإمارات وإسرائيل تبين لنا الأصدقاء من الأعداء".

وعلى الجانب الآخر دافع الكثير من المغردين الإماراتيين والعرب عن الأمير على بن الحسين معتبرين أن له مطلق الحرية في التعبير عن رأيه وحيوه على وضوحه ووقوفه مع الحقيقة والحق بعيدا عن النفاق.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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الأمير علي بن الحسين
التطبيع الإماراتي الإسرائلي
هجوم

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