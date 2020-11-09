التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 00:09

هجوم إماراتي على المطربة أصالة بسبب "لايك".. ماذا جرى؟

الفنانة أصالة نصري
مواقع التواصل
طالب مغرّدون إماراتيون بمنع المطربة السورية أصالة نصري من الغناء في أوبريت وطني مزمع تسجيله بمناسبة العيد الـ 49 للإمارات العربية المتحدة.

وشن المغردون حملة على أصالة بعد إعجابها بتغريدة تتعلق بتطبيع الدول العربية مع إسرائيل.

وكانت أصالة قد وضعت علامة الإعجاب على تغريدة إليسا التي تحدثت فيها عن علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية، إذ طالبت بعدم المزايدة على بلدها في هذا الشأن "من أشخاص يعيشون في دول لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل". 

وعبر موقع التدوين المصغر "تويتر" ارتفع وسم "#استبعدو_اصالة" في قائمة أعلى الوسوم رواجا في الإمارات، حيث شارك مغردون إماراتيون بكثافة احتجاجا على المشاركة المحتملة لأصالة. 

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري أنه يعمل على كتابة أوبريت الخمسين عام يجمع نخبة من فناني الوطن العربي بينهم حسين الجسمي، ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، عزيزة جلال، عبد المجيد عبد الله، إضافة إلى أصالة نصري وفنانين آخرين.

وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني في 2 ديسمبر/كانون أول من كل عام، حيث تمر هذا العام الذكرى 49 لتأسيس الدولة التي تضم 7 إمارات، فيما سيكون الحفل الذي لم يحدد موعده مخصصا للاحتفال بمناسبة 50 عاما من تأسيس الدولة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية. 

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
أذربيجان: أسقطنا مروحية روسية "بالخطأ" (صور)
Thumbnail
وزير إماراتي: لا نسعى للمواجهة مع تركيا ولا إيران.. ما القصة؟
Thumbnail
نيويورك تايمز: مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترمب عمليات عسكرية
Thumbnail
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ومسؤولون في البنتاغون يتخوفون
Thumbnail
الأسد يتحدث مع بوتين عن عودة اللاجئين السوريين.. ماذا قال؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. هنية يدعو مصر لوقف حفر "القناة المائية" على حدود غزة
  2. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  3. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  4. سلمى حايك: رفضتُ مواعدة ترامب فاتهمني بقصر القامة
  5. الأمن السعودي يسقط طائرة من دون طيار قرب قصر ملكي