هجوم إعلامي ضد شيخ الأزهر بعد رده على رئيس جامعة القاهرة (فيديو)

تصدر وسم (#شيخ_الأزهر)، منصات التواصل الاجتماعي في مصر، تزامنًا مع هجوم إعلامي ضده بعد توبيخه رئيس جامعة القاهرة خلال مؤتمر "التجديد والحداثة في الدين"، أمس.

وفي كلمته أمس، قال رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت، إن تجديد الخطاب الديني أمر غير ممكن لأنه عبارة عن نصوص قديمة مرتبطة بتفسير النص الإلهي، مشيرًا إلى أن التجديد يجب أن يقوم على رؤية عصرية للقرآن بوصفه كتابًا إلهيًا يصلح لكل العصور والأزمنة.

وشدد الخشت على أن بناء خطاب ديني غير ممكن دون إنشاء فكر ديني جديد، معلنًا رفضه لفكرة "إحياء" علوم الدين ودعا لضرورة "تطوير" علوم الدين.

شيخ الأزهر: الفتنة الحالية سياسية وليست تراثية.. والسياسية تختطف الدين عندما يريدون غرضا لا يرضاه الدين pic.twitter.com/e4cI4a8ZYC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2020

من ناحيته، رد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على كلمة الخشت، قائلًا "كنت أود أن كلمة ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق عن التجديد، أن تكون هذه الكلمة معدة سابقًا ومدروسة، لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار وتداعي الخواطر".

وأضاف "الدول الإسلامية والحضارة التي تغيرت، وجاءت قوة فوق قوة كان التراث هو من يحمله. تصوير التراث بأنه يورث الضعف والتراجع، هذا مزايدة عليه".

شيخ الأزهر لرئيس جامعة القاهرة: لا تُهدني نُسخة من كتابك حتى تتأكد مما فيه pic.twitter.com/fxttGKJKRk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2020

ردود شيخ الأزهر قوبلت بهجوم من وسائل إعلام مصرية وردود فعل متباينة، رغم إشادة غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات الطيب.

ففي برنامجه على فضائية المحور الخاصة، قال محمد الباز، إن شيخ الأزهر يتعامل بعداء وتعالٍ مع من يخالفه الرأي، لتنهال عليه سيل تعليقات المنتقدين والمدافعين عن الطيب.

أما أحمد موسى المقرب من السلطة، فتحدث عن محاولة إخراج كلام رئيس الجامعة عن سياقه ومحاولة تشويهه، لكنه عاد واتهم عمرو موسى أثناء إدارة جلسة المؤتمر بأنه لا يريد إعطاء حق الرد لرئيس جامعة القاهرة، وأن شيخ الأزهر هو من أعطى لرئيس الجامعة حق الرد.

وانتقد خالد أبو بكر مفردات شيخ الأزهر ووصفها بأنها ارتجالية، في ظل وجود ضيوف أجانب بالمؤتمر، واعتبر أن الشيخ الطيب "أخرج كثيرًا من طاقته الداخلية في رده على الخشت"، وعبر عن عدم ارتياحه للنقاش وما وصفه بالخلاف في العلن.

وفي تعليقه خلال برنامج حواري، قال أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، مبروك عطية، إن الحوار الذي دار بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة أشبه بـ"مناقشة رسالة دكتوراه"، لافتًا إلى أن الأزهر خرّج ملايين منه على المذهب الأشعري، وهو المذهب الوسطي.

أما الداعية خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فاكتفى بتعليق "الحوار كان يتسم بالسخونة والجدية".

وعلق وزير الثقافة السابق حلمى النمنم، على الحوار بالقول "المؤتمر لا يستحق هذا الاسم إلا إذا كان هناك حوار وجدل حول قضية ما، وتخصص شيخ الأزهر هو نفس تخصص رئيس جامعة القاهرة؛ وهو الفلسفة الإسلامية ولذلك من الطبيعي أن يحدث مناقشة".

واستضاف الأزهر الشريف على مدار اليومين الماضيين، مؤتمرًا لتجديد الخطاب الديني، تتضمن سبعة جلسات نقاشية.

يشار إلى أن هذا الخلاف بين الطيب والشخت، جاء بعد أيام من صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس داخل الجامعة.