أفغانستان
الجمعة 9 يونيو 2017 11:25

هجوم أفغانستان الدموي استهدف السفارة الألمانية في كابل

هجوم كابل الأخير أسفر عن مقتل 160 وإصابة 450 آخرين
غيتي
ذكرت مجلة (فوكوس) الإخبارية الألمانية الخميس أن الهجوم المميت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة 450 آخرين الأسبوع الماضي قد استهدف السفارة الألمانية.

ووفقا لما ذكرته تحقيقات أولية أجرتها سلطات الأمن الألمانية، فإن أحد الحراس قد حال دون إصابة الأشخاص داخل المبنى سوى بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج.

وأوقف الحارس شاحنة صهريج، أرادت دخول السفارة بحجة إزالة مياه مجاري، بعد أن أصرّ أنه لم يتم تحديد موعد لهذه المهمة، وعندما بدأ موظف السفارة في الاقتراب من السيارة التي كانت على بعد 50 مترا ليستوضح الأمر، فجّر المهاجم حوالي 1000 كيلوجرام من المتفجرات.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الألمانية في برلين للمجلة "لو كانت الناقلة قد دخلت السفارة وانفجرت هناك، فان كل شخص في المبنى كان سيقتل".

ودمر الانفجار واجهة السفارة وترك حفرة عميقة طولها 10 أمتار في الأرض، بحسب مجلة "فوكوس".

وأوضحت المجلة أيضا أن لقطات أمنية أظهرت أن المهاجم أوقف الشاحنة خارج السفارة الإيرانية لمدة تصل الى 20 دقيقة.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي إن الهجوم الذي كان من أسوأ الحوادث في تاريخ كابل الحديث لم يكن يستهدف هدفا محددا بل كان الهدف المنطقة الدبلوماسية بأكملها في ذلك الجزء من المدينة.  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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أفغاستان
كابل
أسوأ
السفارة الألمانية
أشرف غني

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