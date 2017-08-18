ألمانيا
الجمعة 18 أغسطس 2017 20:31

هجمات الكراهية ضد المسلمين في ألمانيا أكثر عنفاً في الربع الثاني 2017

صورة تعبيرية
ذكر تقرير ألماني صدر اليوم الجمعة، أن هجمات الكراهية ضد المسلمين أصبحت أكثر عنفا في الربع الثاني من 2017.

وحسب ما نقله موقع صحيفة "نيو أوزنبروكر" عن تقرير حكومي قدم للبرلمان، فإن 16 مسلما أصيبوا في هجمات معادية للمسلمين خلال الفترة من بداية أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، خلال 192 هجوم كراهية ضد المسلمين في البلاد.

وأضاف التقرير أنه في الربع الأول من العام نفسه، أصيب شخصان فقط في هجمات معادية للمسلمين، خلال 200 هجوم كراهية ضد المسلمين.

ولم يذكر التقرير مدى خطورة حالة المصابين في تلك الهجمات.

وتابع أن الجناة في معظم الهجمات ينحدرون من الأوساط اليمينية المتطرفة.

وتأخذ هجمات الكراهية ضد المسلمين أشكالا عدة أبرزها السباب، وخطابات التهديد، أو الهجمات ضد النساء المحجبات، ولكنها أصبحت أكثر عنفا في الربع الثاني من 2017، وشملت هجمات بغرض الايذاء الجسدي، حسب ما نقلته الصحيفة عن أولا يلبكه، عضوة البرلمان البارزة عن حزب اليسار المعارض.

وتنشط في ألمانيا حركات يمينية متطرفة معادية للمسلمين، أبرزها حركة بيغيدا التي تعادي المسلمين والمهاجرين صراحة، وتطالب بطردهم من البلاد.

المصدر
الأناضول
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الإسلاموفوبيا
المسلمون في الغرب
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الكراهية

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