هاشتاغ محمد مرسي الأول عالميا: سياسيون وناشطون ينعون وفاته
|
وسادت حالة من الحزن والغضب على تدوينات سياسيين وحقوقيين مصريين وعرب ومسلمين حول العالم على مواقع التواصل إثر الإعلان عن وفاة مرسي الذي وصفوه بـ"الصادم"، فيما أصدرت حركات سياسية وشخصيات عامة بيانات نعي في وفاة الرئيس الراحل.
أبرز ردود الفعل:
|
|
- الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي: مات صابرا محتسبا، وقد عانى في محبسه ما عانى، اللهم تقبله عندك شهيدا راضيا مرضيا، وعجّل بكشف الغمة عن الأمة.
(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) رحم الله الرئيس المصري الصابر المحتسب الدكتور محمد مرسي— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) June 17, 2019
أول رئيس مصري ينتخبه الشعب بارادة حرة.. مات صابرا محتسبا .. وقد عانى في محبسه ما عانى .. اللهم تقبله عندك شهيدا راضيا مرضيا .. وعجل بكشف الغمة عن الأمة. pic.twitter.com/VaoZzRJSsw
- عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر: رحمك الله أيها الرئيس المصري الشرعي المظلوم..أتقدم باسمي وباسم مؤسسات الحركة ومناضليها بتعازينا الخالصة لأهل الرئيس المصري الشرعي المنقلب عليه، ولإخوانه في حزب الحرية والعدالة، وللشعب المصري.
- جماعة الإخوان المسلمين بالأردن: نحتسب عند الله تعالى رئيس الشرعية محمد مرسي رحمه الله رحمة واسعة، الذي استشهد وهو ثابت على مبادئه، متمسكا بالحق غير مبدل ولا متراجع، عاش عزيزا وقضى شهيدا مدافعا عن وطنه وعن حرية شعبه وكرامته وحقه بحياة مدنية ديمقراطية ومنتصرا لقضايا أمته.
- الرئيس التركي السابق، عبد الله غُل: أسأل الله أن يدخله (مرسي) الجنة وأتقدم بالتعازي إلى الشعب المصري الشقيق.
- رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب: مرسي سُجن ولكنه بقي حرًا أكثر من سجانيه، وأسأل الله أن يرحمه ويتقبل استشهاده.. كان قائدا كبيرا أظهر شجاعة في الوقوف إلى جانب الشرعية.
- حزب المؤتمر الشعبي بالسودان: نعزي الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري في وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، الذي انتقل إلى رحاب ربه شهيدا بالمعتقل، بعد سنوات ست قضاها سجيناَ وممنوعا من حقوقه الأساسية والإنسانية.
- المؤتمر الشعبي: نسأل الله أن يتقبل صموده وثباته والتزامه بعهد وميثاق وتفويض الشعب، وأن ينزله منازل المقربين ورثة جنة النعيم، وأن يعوض الأمة عن فقده الكبير، وأن يهيئ لأهلنا بمصر مخرجاً آمنا يحفظ البلاد ويصون طاقات وموارد البلاد".
- رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، نهاد عوض: توفى اليوم أول وآخر رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر، وهو واحد من عشرات الآلاف الذين يعانون من ظروف بغيضة في مصر تحت حكم (عبد الفتاح) السيسي الاستبدادي.
- كريسبن بلنت عضو مجلس العموم البريطاني: وجدنا أن ظروف احتجاز رئيس مصر السابق محمد مرسي قد ترقى إلى حد التعذيب وفقاً للقوانين الدولية والمصرية وأن احتجازه يقع في مصلحة الحكومة الحالية لذا يمكن نظرياً اتهامها بجريمة التعذيب تحت الولاية القضائية العالمية.
- بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: يجب ألا تدفن الحقيقة مع الجثمان، مطلوب تحقيق دولي فوري في أسباب الوفاة قبل التعجل بدفن رئيس مصر الأسبق محمد مرسي.
- بهي الدين حسن: يعرف المصريون والعالم كله أنه يستحيل إجراء تحقيق نزيه واحد تحت إشراف حكومة السيسي وقضاته وأطبائه الشرعيون.
يجب ألا تدفن الحقيقة مع الجثمان .. مطلوب تحقيق دولي فوري— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 17, 2019
في أسباب الوفاة قبل التعجل بدفن رئيس #مصر الأسبق #محمد_مرسي. يعرف المصريون والعالم كله أنه يستحيل إجراء تحقيق نزيه واحد تحت إشراف حكومة السيسي وقضاته وأطبائه الشرعيون.
- علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: مرسي لم يمت! وإنما قُتل قتلاً بطيئاً من الفئة الباغية.. حسبنا الله ونعم الوكيل! ذهب عند من لا تضيع عنده الحقوق! سيشكو ظالميه وقاتليه للقوي الجبار، لن تذهب كل هذه الدماء سُدى! عند الله تجتمع الخصوم.
- محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي الليبي: محمد مرسي ضرب مثلًا يحتذى به في صبره وثباته وتمسكه بمبادئ.. إن حياته ستكون أطول من حياة سجّانيه.
- المحامي والحقوقي المصري، جمال عيد: نتفق نختلف، لكن رحمه الله الدكتور محمد مرسي، يعتبر الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جاء بانتخابات حقيقية، لم تشهدها مصر قبلها ولا بعدها.
- الداعية المصري، محمد الصغير: السعودية قتلت جمال خاشقجي في القنصيلة، وعساكر مصر قتلوا الرئيس محمد مرسي في المحكمة! فهل يقف الإعلام الحر نفس وقفته السابقة، ويطالب بتحقيق دولي وتوقيع كشف طبي من لجنة محايدة لكشف أبعاد الجريمة؟.
#السعودية قتلت #جمال_خاشقجي في القنصيلة، وعساكر #مصر قتلوا الرئيس #محمد_مرسي في المحكمة ! فهل يقف الإعلام الحر نفس وقفته السابقة، ويطالب بتحقيق دولي وتوقيع كشف طبي من لجنة محايدة، لكشف أبعاد الجريمة ؟ pic.twitter.com/gGCZxoCUn6— د. محمد الصغير (@drassagheer) June 17, 2019
- الإعلامي القطري، جابر الحرمي: بوفاة الرئيس الشرعي المصري محمد مرسي تكون محكمة الدنيا قد رفعت، للنطق بها في محكمة الآخرة، قاضيها رب السموات والأرض، لا يظلم عنده أحدا أبدا.. وعند الله تجتمع الخصوم.
بوفاة الرئيس الشرعي المصري #محمد_مرسي تكون محكمة الدنيا قد رفعت ، للنطق بها في محكمة الآخرة ، قاضيها رب السموات والأرض ، لا يظلم عنده أحدا أبدا ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 17, 2019
وعند الله تجتمع الخصوم .. #محمد_مرسي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ZK8MNAnUn3
- الداعية الكويتي، محمد العوضي: كانت أمنية… أن نراه مجدداً حراً عزيزاً متوجاً كما اختاره أهل مصر عساه أن يكمل مشوار نهضة وإصلاح بدأه لكن لله مشيئة وحكمة، لعلها شهادة وأكرم بها من خاتمة.. علمنا كيف يكون التحدي والثبات على الحق ثم رحل.
- عبد الله، نجل الداعية السعودي سلمان العودة: طغاة الاستبداد في مصر وفراعنة العالم الإسلامي قتلوا الدكتور محمد مرسي في سجون مصر.. إذا كان هذا تعاملهم مع رئيس مصري، فكيف يكون تعاملهم مع بقية المعتقلين السياسيين؟! اللهم كن لهم عوناً ومعيناً واجعله دمه لعنة على قاتليه وعلى من دعمهم وأيدهم.
الذين تورطوا بمجازر ميدان التحرير ورابعة في مصر وبمجازر إدلب في سوريا وبمجازر فض اعتصام القيادة في السودان وبمجازر طرابلس في ليبيا هم نفس الفريق المجرم ونفس الداعمين.— د. عبدالله العودة (@aalodah) June 17, 2019
والآن إحدى نتائج سجون الاستبداد في مصر .. الدكتور #محمد_مرسي رحمه الله رحمة واسعة.