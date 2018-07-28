مصر
السبت 28 يوليو 2018 18:39

هاشتاج "ارحل" يتصدر التريند في مصر بعد شكوى السيسي منه

لم تمض ساعات على شكوى الرئيس المصري من هاشتاج #ارحل_ياسيسي حتى عاد الهاشتاج لتصدر قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على تويتر في مصر.

وكان السيسي قد أعرب عن غضبه من الهاشتاج خلال مداخلة له في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة اليوم السبت، وقال إن جهوده لإخراج المصريين من "حالة العوز" تقابل بمطالبته بالرحيل عن الحكم.

وأدت شكوى السيسي من الهاشتاج إلى زيادة التفاعل معه من جديد وعودته إلى تصدر أكثر الهاشتاجات تداولا في مصر بعد أسابيع من صعوده للمرة الأولى، كما أصبح الثاني عالميا حتى الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السيسي
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مؤتمر الشباب
ارحل

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