كأس العالم 2018
السبت 14 يوليو 2018 23:44

هازارد يلمح إلى رحيله عن تشلسي الإنجليزي

قائد المنتخب البلجيكي إدين هازارد بعد تتويج بلاده بالمركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018
قائد المنتخب البلجيكي إدين هازارد بعد تتويج بلاده بالمركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018
رويترز
ألمح قائد المنتخب البلجيكي إدين هازارد (السبت) إلى احتمالية رحيله عن فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل.

تلميحات هازارد جاءت عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا بهدفين من دون رد والفوز بالميدالية البرونزية للمونديال الروسي.

وقال هازارد عقب نهاية المبارة: "بعد ست سنوات رائعة في تشلسي ربما يكون قد حان الوقت لاختبار شيء مختلف، بكل تأكيد بعد كأس العالم هذه أستطيع أن أقرر إذا ما كنت سأواصل مع تشلسي أو أرحل".

وأضاف "النادي هو صاحب القرار النهائي، إذا سمحوا لي بالخروج فأنتم تعرفون وجهتي المفضلة".

وأشارت وسائل الإعلام الأجنبية إلى دخول ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع هازارد لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا إلى يوفينتوس الإيطالي.

وأحرز هازارد لقب الدوري الانجليزي مع تشلسي (مرتين) عامي 2015 و2017، منذ انضمامه إلى صفوفه قبل ستة أعوام قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
مونديال روسيا
انتقالات اللاعبين
إيدن هازارد
منتخب بلجيكا

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: كيربر تهزم سيرينا وليامز وتفوز بلقب ويمبلدون للتنس
Thumbnail
نتنياهو يعلن شنّ عملية قوية ضد "حماس" والحركة ترد

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم