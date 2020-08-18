الانتخابات الأمريكية
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 15:11

هاجمت ترمب.. ميشيل أوباما تتصدر منصات التواصل بأمريكا فماذا قالت؟

ميشيل أوباما أثناء افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي الافتراضي
ميشيل أوباما أثناء افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي الافتراضي
رويترز
وجهت "سيدة أمريكا الأولى" السابقة ميشيل أوباما في افتتاح مؤتمرالحزب الديموقراطي انتقادا حادا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرة أنه رئيس غير كفء يُظهر "افتقاراً تاماً للتعاطف"

ودعت ميشيل، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما في خطابها لانتخاب خصمه الديموقراطي جو بادين في اقتراع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت إنه "في كل مرة نلتفت إلى البيت الأبيض بحثا عن بعض القيادة أو المواساة أو أي مظهر من مظاهر الثبات، فإن ما نحصل عليه في المقابل هو الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".

وتعد هذه انتقادات غير مسبوقة من جانب سيدة أولى أمريكية سابقة لرئيس في الحكم.

وألقت أوباما كلمتها في ختام الليلة الأولى من المؤتمر الذي يُعقد بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وفي معرض حديثها عن الأزمة الصحية الخطيرة التي أودت بحياة أكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، والركود الاقتصادي وموجة الغضب التاريخية ضد العنصرية، قالت أوباما إن الرئيس الجمهوري كان "لديه أكثر من الوقت اللازم لإثبات أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل، من الواضح أنه الوضع تخطاه".

وأضافت "اسمحوا لي أن أكون صادقة وواضحة قدر الإمكان: دونالد ترامب ليس الرئيس الصالح لبلدنا".

ووضعت ميشيل أوباما حول عنقها عقدا يحمل أحرف كلمة "صوّتوا" بالإنجليزية، ودعت في خطاب مؤثر الأمريكيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة حتى لو كان ذلك يعني الانتظار "طوال الليل" إذا لزم الأمر.

وذكّرت المحامية السابقة في شيكاغو بأنها "تكره السياسة" مشيرة إلى أنها تتوقع ألا يسمع الجميع رسالتها فقالت "نعيش في بلد منقسم للغاية، وأنا امرأة سوداء أتحدث في مؤتمر الحزب الديموقراطي".

ودعت ميشيل أوباما في كلمة استغرقت قرابة عشرين دقيقة، إلى انتخاب نائب الرئيس السابق في عهد زوجها.

وقالت "أدرك أن (جو بايدن) ليس كاملاً، وسيكون أول من يقول لكم ذلك"، مشيرةً في المقابل إلى أنه "يعرف ما يجب فعله لإنقاذ الاقتصاد والانتصار على وباء وإنارة الطريق أمام بلدنا".

ميشيل أوباما تتصدر تويتر

حظيت تصريحات السيدة الأولى السابقة التي هاجمت فيها دونالد ترمب وسياسته بتفاعل أمريكي واسع.

وأيد مغردون أمريكيون موقف ميشيل أوباما "لوقف الفوضى التي تعم البلاد" على حد تعبيرهم؛ مؤكدين على أن بايدن يعرف ما يمكن فعله لإنقاذ الولايات المتحدة.

وأعاد الكثيرون مقاطع من خطابها الافتراضي مؤكدين على أهمية الذهاب إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة لإنقاذ البلاد على حد تعبيرهم.

واعتبر "روبرت ريش" وزير العمل الأمريكي الأسبق أن خطاب أوباما من أفضل خطابات المؤتمرات التي سمعها في حياته، بينما رأى "جون أفلون" المذيع بشبكة سي إن إن أن خطابها ينبغي أن يدرّس.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
وكالات
كلمات مفتاحية
ميشيل أوباما
الانتخابات الأمريكية
دونالد ترمب
جو بايدن

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