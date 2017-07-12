الولايات المتحدة الأمريكية
الأربعاء 12 يوليو 2017 09:15

هاتف موصل بالكهرباء يتسبب بوفاة فتاة صعقًا في حوض استحمام

المراهقة الأمريكية التي توفيت صعقًا بالكهرباء, تجلس بجوار والدها
GoFundMe
توفيت مراهقة أمريكية صعقًا بالكهرباء في حوض استحمام في نيو مكسيكو مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن لمست هاتفًا موصلًا بالكهرباء، حسبما ذكرت أسرتها.

وأفادت محطة "كي سي بي دي" بأن الفتاة ماديسون كو (14 عامًا) من لوبوك في تكساس، إما أنها قامت بتوصيل هاتفها بالكهرباء، أو أنها لمسته وهو موصول بالكهرباء بالفعل بينما كانت في حوض استحمام بمنزل والدها في لوفينجتون بولاية نيومكسيكو.

وقالت دونا أوجوين، جدة كو، للمحطة "كانت هناك علامة حرق على يدها، وهي اليد التي أمسكت الهاتف"، وأضافت "كان ذلك واضحا جدا أن هذا ما حدث".

وتابعت "هذه مأساة لا ينبغي أن تحدث لأي شخص آخر"، وأضافت "نحن نريد شيئًا لعدم تكرار هذا، مثل الوعي بعدم استخدام الهاتف المحمول الخاص بك في الحمام أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه".

وأوضح مسؤولون في بيان صحفي نقلته محطة "كي سي بي دي" أن الدليل الأولي يشير إلى أن الفتاة ماتت صعقًا بالكهرباء، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا بعد عن سبب الوفاة.

واستخدمت عائلة كو أيضًا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتحذير من مخاطر استخدام الأجهزة الموصولة بالكهرباء في المياه.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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نيومكسيكو
مراهقة أمريكية
صعقًا بالكهرباء
وفاة
هاتف موصل بالكهرباء
حوض استحمام

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