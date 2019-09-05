الإمارات وإسرائيل
الخميس 5 سبتمبر 2019 18:15

هاآرتس: هبوط متكرر لطائرة إماراتية في إسرائيل

صورة للطائرة الإماراتية نشرتها هآرتس
صورة للطائرة الإماراتية نشرتها هآرتس
هآرتس
كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن زيارات متكررة لطائرة إماراتية من دبي إلى تل أبيب خلال الأسبوع الماضي.
ما وراء تلك الزيارات؟
  • أكدت هاآرتس، أن الزيارة الأخيرة كانت الأحد الماضي، بطائرة من طراز "بوينغ-737"، من موانئ دبي العالمية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ليست الأولى.
  • أشارت إلى زيارات متكررة خلال الأسبوع الماضي وقبل شهرين وفي العام الماضي.
  • هاآرتس ذكرت أن هدف الزيارة الأخيرة، ربما يرجع لتلقي شخصية إماراتية بارزة، للعلاج الطبي في إسرائيل.
  • أضافت أن هناك سبباً آخر محتملا للزيارة، يتمثل بسعي إماراتي لتطوير العلاقات مع إسرائيل.
تطبيع ليس بالجديد
  • استدلت هاآرتس بتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفاد بأن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، زار إسرائيل في سبتمبر/أيلول، العام الماضي، لتطوير العلاقات في مجال الأعمال.
  • موانئ دبي العالمية، وفق الصحيفة، ترتبط بشركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، من خلال علاقات عمل وتعاون واستثمار في جميع أنحاء العالم.
  • ذكرت الصحيفة أن لإسرائيل ممثلية رسمية في دبي، منذ عام 2015.
المصدر
الجزيرة مباشر
هآرتس
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