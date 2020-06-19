هآرتس: الكشف عن جاسوس "واسع النفوذ" في مكتب نتنياهو
ونشرت صحيفة هآرتس معلومات سرية حول وجود جاسوس أمني خطير في نتنياهو، وكان من المقربين له ومطلعًا على أسرار عسكرية خطيرة في تل أبيب.
وكتب الصحفي الإسرائيلي حاييم ليفنسون -من صحيفة هآرتس الإسرائيلية- في تغريدة له عبر تويتر، تحت بند "سمح بنشر قضية أمنية خطيرة"، أن نتنياهو يضع جاسوسًا في مكتبه يدعى يوحانان لوكر، إذ سيُسند إليه منصب أمني كبير.
פרשה ביטחונית חמורה מותרת עתה לפרסום:— Chaim Levinson (@chaimlevinson) June 19, 2020
חפרפרת בלשכת רה"מ נתניהו.
מדובר במזכירו הצבאי לשעבר, יוחנן לוקר, שנתניהו בחר בו לתפקיד הרגיש. לוקר אף היה מועמדו של נתניהו למפקד חיל האוויר, ולאחר מכן מונה ע"י נתניהו לעמוד בראש "ועדת לוקר" לבחינת תקציב הביטחון.
***לוקר הוא בוגר קרן וקסנר***
زلزال في اسرائيل— د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 19, 2020
الصحفي الصهيوني حييم لفنسون:
جاسوس في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو
* يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق "يوحانان لوكر" الذي اختاره نتنياهو شخصيا لهذا المنصب الحساس، كما أن نتنياهو رشحه لقيادة القوات الجوية، ثم عينه لرئاسة "لجنة لوكر" لدراسة ميزانية الدفاع. pic.twitter.com/zUa4yFfHA6
وأضاف: "يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق لوكر، الذي اختاره نتنياهو شخصيًا لهذا المنصب الحساس، ورشحه لقيادة القوات الجوية، وعُيِّن لدراسة ميزانية الجيش الإسرائيلي.