إسرائيل
الجمعة 19 يونيو 2020 22:31

هآرتس: الكشف عن جاسوس "واسع النفوذ" في مكتب نتنياهو

بنيامين نتنياهو
رويترز
أعلنت الرقابة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن قضية أمنية خطيرة داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

ونشرت صحيفة هآرتس معلومات سرية حول وجود جاسوس أمني خطير في نتنياهو، وكان من المقربين له ومطلعًا على أسرار عسكرية خطيرة في تل أبيب.

وكتب الصحفي الإسرائيلي حاييم ليفنسون -من صحيفة هآرتس الإسرائيلية- في تغريدة له عبر تويتر، تحت بند "سمح بنشر قضية أمنية خطيرة"، أن نتنياهو يضع جاسوسًا في مكتبه يدعى يوحانان لوكر، إذ سيُسند إليه منصب أمني كبير.

وأضاف: "يدور الحديث عن السكرتير العسكري السابق لوكر، الذي اختاره نتنياهو شخصيًا لهذا المنصب الحساس، ورشحه لقيادة القوات الجوية، وعُيِّن لدراسة ميزانية الجيش الإسرائيلي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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