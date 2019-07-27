السبت 27 يوليو 2019 13:18
هآرتس: الفلسطينيون هم الهدف الجديد للجيش الالكتروني السعودي
كشفت صحيفة هآرتس، عن خطط سعودية لمهاجمة فلسطينيين عبر حملات إلكترونية منظمة، بعد ردود الأفعال الغاضبة من زيارة وفد إعلامي عربي لإسرائيل، وطردهم لمدون سعودي من باحات المسجد الأقصى.
أبرز ما أوردته الصحيفة:
- هجمات الكتائب الإلكترونية الموجهة من السلطات السعودية، أو ما يعرف إعلاميا بـ "الذباب الإلكتروني"، بدأت توجه سهامها نحو فلسطينيين استنكروا زيارة وفد إعلامي للتطبيع مع إسرائيل.
- انتقل الذباب الالكتروني من مهاجمة حماس وفصائل المقاومة، إلى مهاجمة الفلسطينيين بشكل عام، وبث خطاب كراهية ضدهم.
- المدون السعودي محمد سعود، (الذي طرده الفلسطينيون من باحات الأقصى) لم يكن مجرد سائح، بل ناشط شديد الحماس لإسرائيل، وهو يمثل سياسة سعودية فعالة للتطبيع.
- سعود، جاء إلى إسرائيل، كممثل إعلامي عربي، رغم عدم امتلاكه أوراق اعتماد إعلامية غير حساب تويتر الخاص به، والذي يستخدمه بانتظام لتخويف الفلسطينيين وتعزيز الدعاية المؤيدة لنتنياهو.
- زيارة المدون، تأتي ضمن سياق المبادرات السعودية، الغير مباشرة، بعد ورشة البحرين، لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.
- التقى سعود بمسؤولين حكوميين وشخصيات يمينية إسرائيلية معروفة، مثل عضو الكنيست يهودا جليك، الذي اشتهر بقيادة معهد المعبد الذي تموله الدولة جزئيًا والذي يدعو إلى استبدال المسجد الأقصى بالهيكل الثالث.
ايها الفلسطينيون الحمقى والاغبياء اذا كنتم تعطون لانفسكم الحق بالتطبيع مع عدونا الفارسي الحقير فلماذا ترفضون ان نطبع مع اسرائيل التي لم تطلق علينا ولو رصاصة واحدة؟..— محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 22, 2019
صمت سعودي
- حظ سعود كان سيئاً، لتزامن زيارته مع تدمير إسرائيل لـ 70 منزلاً فلسطينياً في حي سور باهر، والتي تخضع اسمياً للسلطة الفلسطينية، وتشريد سكانها بالقوة.
- لم تعلق الإدارة السعودية على زيارة سعود، بل كان موقفها صامتاً، وهو إشارة قوية إلى رغبة الرياض بالتطبيع.
- الإدارة السعودية تنتهج مبدأ التسامح وحرية التعبير، مع المطبعين لإسرائيل، في الوقت الذي تعتقل فيه المعارضين، ومن يتعاطف معهم، مشيرة إلى جمال خاشقجي بحسب الصحيفة.
- ليست الزيارات الأخيرة التي يقوم بها إعلاميون ورياضيون وفنانون وناشطون عرب إلى إسرائيل إلا سعيا نحو القفز بالتطبيع من الدائرة السياسية نحو الدائرة المدنية والشعبية.
إعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم ثلاثة بلطجية فلسطينيين اعتدوا أمس على مواطن سعودي وصل إلى الحرم الشريف لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 23, 2019
لن نسمح لزعران فلسطينيين بتدنيس هذا المكان المقدس.
خلفيات
- كان المدون سعود قد منح إذاعة الجيش الإسرائيلي حديثا إذاعيا قال فيه باللغة العبرية إنه يحب إسرائيل ويشعر بأن الإسرائيليين مثل عائلته.
- أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، توقيف ثلاثة فلسطينيين بتهمة مهاجمة سعود على جبل الهيكل، مشيراً إلى الشروع بالتحقيق معهم.
المصدر
هآرتس
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية