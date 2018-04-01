أمريكا والسعودية
الأحد 1 أبريل 2018 09:32

هآرتس: ابن سلمان وكوشنر أمضيا ساعات لبحث "صفقة القرن"

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جاريد كوشنَـر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهـرَه أمضى ساعات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، لبحث ما يسمى بصفقة القرن.

وقالت الصحيفة إن كوشنر كرس في الأسبوع الماضي أمسيتين لمحادثات مطولة مع الأمير محمد بن سلمان.

وقبل أسبوع من ذلك، استضاف كوشنر والمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات اجتماعا ضم ممثلين من عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينما قاطعته السلطة الفلسطينية.

ونقلت هآرتس عن مصدر رفيع في البيت الأبيض قوله، إنه لا يوجد بعد جدول زمني للإعلان عن الخطة، وأن من الاعتبارات التي ستؤثر على موعد النشر، الوضعَ السياسي في إسرائيل، والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، وردود العالم العربي على قرار ترمب المتوقع بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت هآرتس عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن الخطة الأمريكية ستتضمن عناصر لا يرغب نتنياهو في الموافقة عليها، ومنها إعلان أبوديس عاصمة لفلسطين، وتجميدُ البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر
صحافة إسرائيلية
كلمات مفتاحية
صفقة القرن
السعودية
محمد بن سلمان
جاريد كوشنر
واشنطن
أمريكا
دونالد ترامب
إسرائيل
القدس

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: بهدفين في دقيقة واحدة برشلونة ينتزع نقطة من إشبيلية
Thumbnail
شاهد: ثنائية "بيل" تقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على لاس بالماس

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم