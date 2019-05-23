الخميس 23 مايو 2019 09:14
نيويورك تفتح الطريق للكونغرس للحصول على إقرارات ترمب الضريبية
يتشبث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، لكن المشرعين في ولاية نيويورك صادقوا على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الاقرارات خلافا لرغبة الرئيس.
التفاصيل
- القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يوقعه حاكم الولاية الديموقراطي أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترمب الى إلكونغرس.
- بعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديموقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية.
- يسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترمب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك "مسوغ تشريعي محدد وشرعي".
لماذا الأمر مهم؟
- كيومو معارض شرس لترمب، لذا من شبه المؤكد أنه سيضع توقيعه على القانون.
- يقدم دافع الضرائب الأمريكي بشكل عام إقرارين ضريبيين، الأول إلى السلطات الضريبية الاتحادية والثاني إلى مسؤولي الولاية، كما يتعامل أيضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية أخرى.
- أي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك إلى الكونغرس حول ترمب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.
- ينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترمب لرفضه الإفراج عن إقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.
- منذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترمب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها.
- يشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.
- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترمب عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
- هذا الشهر رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الوثائق إلى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء أصدرها الكونغرس بشأن البيانات.
- يؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترمب.
- الثلاثاء اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك قانونا آخر مناهضا لترمب يهدف إلى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم من هم ضمن الدائرة الضيقة لترمب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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