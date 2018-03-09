الولايات المتحدة
الجمعة 9 مارس 2018 08:50

نيويورك تايمز: محادثات مع أوباما لكتابة برامج لشبكة نتفليكس

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
رويترز
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة قولها إن محادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وشبكة نتفليكس لتقديم محتوى سلسلة من البرامج رفيعة المستوى.

وقالت الصحيفة أمس (الخميس) إن بنود الصفقة المقترحة تنص على أن تدفع نتفليكس لأوباما وزوجته ميشيل السيدة الأولى سابقا المال مقابل محتوى حصري يعرض عبر خدمة البث الشهيرة عبر الإنترنت.

وامتنعت الشبكة عن التعقيب على التقرير.

وقالت نيويورك تايمز إن أوباما لن يستخدم برامج نتفليكس للرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أو خصومه المحافظين لكنه تحدث بدلا من ذلك عن كتابة برامج تسلط الضوء على القصص الملهمة.

وأوضحت الصحيفة أن البنود المالية للصفقة ليست معروفة حتى الآن.

وبخلاف نتفليكس أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين تنفيذيين من أبل وأمازون عبروا أيضا عن اهتمامهم بالحديث مع أوباما بشأن صفقات تتعلق بالمحتوى.

كانت دار "بنجوين راندوم هاوس" للنشر قد توصلت لاتفاق على نشر كتابين أحدهما لأوباما والآخر لزوجته.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
باراك أوباما
ميشيل أوباما
شبكة نتفليكس
دونالد ترامب
أبل
أمازون
دار بنجوين راندوم هاوس
نيويورك تايمز

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