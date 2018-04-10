الأزمة الخليجية
الثلاثاء 10 أبريل 2018 18:46

نيويورك تايمز: ترمب يعتقد أن الإمارات تقف في وجه تسوية الأزمة الخليجية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن ترمب يعتقد أن الذي يقف في وجه تسوية الحصار ليس قطر بل الإماراتُ.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي يرى أن ترمب ترمب يدفع باتجاه تسوية، لأن الخلاف يبدو غيرَ ضروري في منطقة مليئة بالصراعات، إلا أن المماطلة من قبل الإمارات وولي عهدها محمد بن زايد .

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع - لم تذكر اسمه- قوله إن لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيشهد تحولا في موقف الأخير تجاه الدوحة من وصْفها بأنها "ممولة للإرهاب" إلى التعاطف معها في وجه الحصار المفروض عليها.

وتقول الصحيفة إن قطر قد تسجل اليوم انتصارا مهما في حال أبلغ ترمب أمير قطر، بأنه يَنظر الآن إلى خصوم قطر باعتبارهم حجرَ عثرة أمام حل نزاع إقليمي مهم.

كانت إدارة ترمب تأمل جمْعَ قادة دول مجلس التعاون الخليجي معاً في اجتماع قمة في واشنطن الشهر الحالي. لكنّ ولي العهد السعودي ونظيرَه الإماراتي قالا إنهما سوف يرفضان الدعوة، لأن مثل هذا الاجتماع كان سيتطلب إنهاء حصارهم لقطر، حسبما قال مسؤولون كبار في الإدارة.

المصدر
صحف أمريكية
كلمات مفتاحية
دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي
أمير قطر
تميم بن حمد
الإمارات
السعودية
مصر
مجلس التعاون الخليجي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تعرف على سبب إلغاء ترمب زيارته إلى أمريكا اللاتينيه
Thumbnail
استقالة مستشار ترمب للأمن الداخلي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم