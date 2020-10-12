فيروس كورونا
الاثنين 12 أكتوبر 2020 13:09

نيويورك تايمز: ترمب خطط لارتداء زي سوبرمان عند مغادرة المستشفى

ترمب كان يفكر بتمزيق قميصه ليظهر تحته زي سوبرمان
ترمب كان يفكر بتمزيق قميصه ليظهر تحته زي سوبرمان
مواقع التواصل
قالت صحيفة النيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان يعتزم التدبير لمغادرة مستشفى ولتر ريد العسكري الأسبوع الماضي بشكل أكثر "درامية" من مجرد نزع الكمامة أمام الكاميرات.

وأفادت الصحيفة، بحسب مصادر مطلعة من داخل المستشفى، أن ترمب كشف عن رغبته في عدم الظهور بمظهر ضعيف لدى خروجه من المستشفى وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن "تي شيرت" عليه صورة أو إشارة البطل الخارق "سوبرمان".

وبحسب ما ورد إلى الصحيفة، فإن ترمب تحدث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة، وفي النهاية، تراجع عن هذه الخطوة.

وجاء هذا التقرير في نفس اليوم الذي ظهر فيه ترمب علانية لأول مرة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض من والتر ريد، الاثنين، بعد إقامة سريعة عقب تشخيصه بكوفيد-19.

والأحد وضعت شركة "تويتر" إشارة "مضلل" على تغريدة للرئيس الأمريكي، أكد فيها أنه "محصن ضد فيروس كورونا"، في إجراء يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقالت "تويتر" على الوسم المذكور، إن "الرئيس الأمريكي انتهك قواعد الشركة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بالوباء".

وفي وقت سابق الأحد، نشر ترامب تغريدة قال فيها "أطباء البيت الأبيض أعلنوا أمس قرارا نهائيا بشأن الفيروس.. وهذا يعني أنه لا يمكن أن أكون ناقلا أو مستقبلا للفيروس".

والأسبوع الماضي، وضعت الشركة الوسم نفسه على تغريدة أخرى للرئيس الأمريكي، كتب فيها أن "موسم الإنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، رغم توافر اللقاح".

وأضاف "هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش مع الإنفلونزا تماما كما نتعلم التعايش مع كوفيد (كورونا)، الذي يكون لدى معظم السكان أقل فتكا بكثير.

المصدر
الجزيرة مباشر
نيويورك تايمز
الأناضول
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
سوبرمان
تويتر
كوفيد-19

اقرأ أيضا

Thumbnail
انحشر جسده لـ 3 ساعات.. محاولة هروب غريبة بقسم شرطة (فيديو)
Thumbnail
رغم الهدنة.. أذربيجان تصد هجمات أرمينية وتدمر 3 طائرات ودبابة (فيديو)
Thumbnail
كما محمد منير.. وفاة المفكر المصري أمين المهدي بعد إخلاء سبيله بأيام
Thumbnail
مباشرة من دبي إلى حيفا.. أول سفينة شحن إماراتية تصل إسرائيل
Thumbnail
ترمب يدعو بن زايد لتشجيع بلدان المنطقة على التطبيع مع إسرائيل

الأكثر قراءة

  1. قصة الدايت.. المكملات الغذائية (الحلقة الحادية عشرة)
  2. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة
  3. أردوغان: الغرب صمت حيال إعدام "نظامي" لأنه مسلم
  4. سابقة عالمية أوكرانيا بلا كهرباء بسبب هجوم إلكتروني
  5. وزير الدفاع اليمني يستنفر الجيش لاستعادة دوره