أمريكا والسعودية
الأحد 29 أبريل 2018 09:27

نيويورك تايمز: بومبيو يطالب السعودية بإنهاء حصار قطر

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع أن مايك بومبيو وزير الخارجية الجديد أبلغ المسؤولين السعوديين بضرورة إنهاء الأزمة الخليجية والكفّ عن حصار قطر.

ويزور بومبيو الرياض في أول جولة دولية بعد تعيينه، ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن اسمه أن بومبيو أبلغ نظيره السعودي رسالة فحواها: يجب إنهاء الخلاف الخليجي، يجب الكف عن حصار قطر، الرسالة نفسها ينقلها مايك بومبيو إلى وليّ العهد السعودي والعاهل السعودي بحسب الصحيفة.

وترى الصحيفة أن الأمريكيين يرون أن التماسك العربي ضروري لاحتواء إيران وإرساء الاستقرار في سوريا وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وإنهاء الحرب الهوجاء في اليمن.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن ريكس تلرسون وزير الخارجية الأمريكي السابق حاول فكّ خيوط الأزمة الخليجية، ووصف حينها بأن علاقته متوترة مع الرئيس ترمب، أما مايك بومبيو فقد كان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية  وهو من المقربين جدا من ترمب الذي أسهب في امتداحه قبل موافقة الكونغرس على تعيينه في المنصب.  

المصدر
صحف أمريكية
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مايك بومبيو
السعودية
الأزمة الخليجية
قطر
نيويورك تايمز
ترامب
ريكس تيلرسون
الخارجية الأمريكية

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