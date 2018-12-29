السبت 29 ديسمبر 2018 11:25
نيويورك تايمز: السعودية جندت مقاتلين من دارفور بينهم أطفال لحرب اليمن
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السعودية استخدمت ثروتها النفطية الهائلة لتجنيد آلاف الناجين من الصراع في دارفور، بينهم أطفال، للقتال في اليمن.
ماذا جاء في تقرير نيويورك تايمز:
- مقاتلون سودانيون عائدون من اليمن قالوا إن الأطفال يشكلون ما بين 20% و 40% من الوحدات القتالية هناك.
- منذ أربع سنوات، يقاتل في اليمن نحو 14 ألفا من أفراد مليشيات سودانية، وقد قتل منهم المئات.
- معظم هؤلاء ينتمون إلى مليشيات "الجنجويد" التي ألقي باللوم على أفرادها في ارتكاب فظائع في إقليم دارفور.
- بعض الأهالي التواقين للحصول على المال يقومون برشوة قادة المليشيات في دارفور للسماح لأبنائهم بالذهاب للقتال في اليمن.
خلفية:
- تقارير إخبارية متواترة أفادت بأن دولا خليجية باشرت بنفسها تجنيد السودانيين للقتال في اليمن، كما تحدثت عن دور للسفير السعودي بالسودان في جمع مقاتلين من دارفور للمشاركة في حرب اليمن.
- بالإضافة للمليشيات ينتشر مئات من الجنود السودانيين في اليمن في إطار التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
- الخرطوم كانت قد أكدت على لسان وزير دفاعها الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف في مايو/آيار الماضي إصرار الحكومة على إبقاء جنودها في اليمن، معتبرا أن ذلك "واجب والتزام أخلاقي".
- المعارضة السودانية نادت أكثر من مرة بإعادة القوات السودانية من اليمن بعدما لم يعد مبرر لوجودها هناك، وخسارة مجموعة من الجنود في مواجهة مع الحوثيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
نيويورك تايمز