مصر
الاثنين 12 فبراير 2018 10:43

نيويورك تايمز: الجيش المصري يبث صورا "قديمة" لعملياته في سيناء

قوات من الجيش المصري بالقرب من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء
الأوربية - أرشيف
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الكثير من الصور التي يبثها الجيش المصري لعملياته العسكرية الجارية في سيناء صور قديمة "مخزنة" وفي أغلبها من عمليات سابقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها (الأحد) إن كثيرا من المحللين "يجدون صعوبة في فهم" الدوافع الحقيقية للعملية التي يقوم بها الجيش المصري، والتي يتفاخر بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيناء.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، الباحثة بمركز كارنيغي للسلام الدولي، قولها إنه رغم حجم العملية العسكرية "فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كان هذا الجهد سيحدث فارقا"، مشيرة إلى أن حجم التمرد ضد نظام السيسي توسع وأصبح أكثر فتكا بالمدنيين والعسكريين على السواء.

وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط.

وتشارك في العملية القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد من تصفهم بالعناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء.

المصدر
نيويورك تايمز
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نيويورك تايمز

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