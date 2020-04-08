فيروس كورونا
الأربعاء 8 أبريل 2020 23:39

نيويورك تايمز: إصابة 150 أميرا سعوديا بينهم أمير الرياض بفيروس كورونا

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز
فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض
رويترز
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن شخص مقرب من العائلة المالكة في السعودية، إن نحو 150 أميرا من أفراد الأسرة، بينهم أمير الرياض، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن طبيبين على علاقة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومصدرين آخرين على علاقة بالأسرة المالكة في السعودية أنه تم إدخال أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز إلى العناية المركزة بعد إصابته بكوفيد- 19.

والأمير فيصل هو ابن أخ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت نيويورك تايمز إن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، التي يعالج بها أفراد العائلة المالكة السعودية، يستعدون لتجهيز نحو 500 سرير لتدفق محتمل من المرضى من بين الأمراء أو المقربين منهم.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في المستشفى طلبوا من كبار الأطباء في المستشفى في رسالة إلكترونية "الاستعداد لاستقبال (مرضى) مهمين للغاية من كافة أنحاء البلاد".

وأضافت الرسالة: "لا نعلم عدد الحالات المتوقعة، ولكن كونوا على أعلى درجة من الاستعداد"، كما طلبت الرسالة إخلاء المستشفى "من جميع المرضى الآخرين بأسرع ما يمكن" وعلاج المرضى من أفراد الطاقم الطبي في أماكن أخرى لإتاحة المجال للمرضى من الأسرة المالكة.

وقالت الصحيفة إن الملك سلمان، 84 عاما، عزل نفسه في قصر على إحدى الجزر القريبة من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. كما عزل ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 34 عاما، نفسه مع عدد كبير من الوزراء في موقع ناء على ساحل البحر الأحمر.

المصدر
نيويورك تايمز
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فيروس كورونا
آل سعود
محمد بن سلمان
الملك سلمان

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