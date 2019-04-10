نيويورك تايمز: آمال الربيع العربي تحيا من جديد في شمال أفريقيا

في الجزائر أجبر ملايين المتظاهرين الرئيس الثمانيني عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة رويترز

قال ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الآمال التي انتعتشت أثناء الربيع العربي تحيا من جديد في شمال أفريقيا.

أبرز ما ورد في مقال كيركباتريك في السودان يعتصم عشرات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بالإطاحة بحاكمهم القديم.

في الجزائر، أجبر ملايين المتظاهرين الرئيس الثمانيني عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

في ليبيا، يحاول اللواء المتقاعد الطاعن في السن خليفة حفتر من أجل ترسيخ نفسه كرجل قوي، واعدا بإنهاء الفوضى التي أعقبت إطاحة الليبيين حاكمهم الديكتاتور قبل ثماني سنوات.

تلاشت الآمال المستوحاة من انتفاضات الربيع العربي لعام 2011 منذ وقت طويل، ولكن في شمال أفريقيا تترد أصداء الربيع العربي مرة أخرى؛ لتزلزل الحكومات الاستبدادية وتطرح الأسئلة حول المستقبل.

المناضلون القدامى في الربيع العربي يقولون إن المشاهد تبدو وكأنها عودة لفصول من قصة واحدة، فمشاهد الجماهير المطالبة بإقالة الرئيس السوداني عمر البشير تستحضر المظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة أو أمام وزارة الداخلية التونسية قبل 8 سنوات.

لكن النكسات وخيبات الأمل مألوفة أيضا، فربما أجبر الجنرالات في الجزائر على إنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما لإرضاء الحشود، لكن الجزائريين يواجهون الآن نظام المحسوبية والفساد الراسخين واللذين كان يحكم بهما بوتفليقة.

إن محاولة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر إنهاء ما أسماها الفوضى في ليبيا وإقامة حكم استبدادي جديد، تشير إلى النتائج التعيسة للانتفاضات في مصر والبحرين وسوريا واليمن.

الأهم أن اندلاع الاضطرابات في شمال أفريقيا هو تذكير بأن الربيع العربي يظل محل خلاف مرير.

بينما حاولت الأنظمة الديكتاتورية العربية نشر فكرة أن الثورات العربية أدت إلى انتشار الهرج والمرج، يثبت الشباب في الجزائر والسودان أنهم تعلموا بشكل كاف من دروس الماضي.

الاضطرابات المتجددة في شمال أفريقيا أكدت أن المشاكل الأساسية التي فجرت الانتفاضات السابقة لا تزال مستمرة في التفاقم، فعدد الشباب الساخطين في ازدياد، وفساد الاقتصاد يجعله غير قادر على استيعاب الباحثين عن عمل والحكومات الديكتاتورية لا تستجيب لمطالب الناس.

تولى السيسي السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري منهيا تجربة مصر الديمقراطية عام 2013، وهو ذاهب إلى واشنطن بحثا عن مباركة للاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى يتسنى له البقاء في السلطة مدى الحياة.

في الوقت نفسه يعتزم السيسي تخفيض دعم الطاقة بشكل حاد خلال الصيف، وهي الخطوات التي أشعلت المظاهرات في مصر من قبل وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه مصر معدلات بطالة وتضخم مرتفعين. آلاف السودانيين يحتشدون أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيل عمر البشير (رويترز) خلفيات: كيركباتريك صحفي بارز بصحيفة نيويورك تايمز ومدير مكتبها في القاهرة بين العامين 2011 و2015.

ألف كتاباً العام الماضي تحت عنوان "في أيدي العسكر" تناول فيه أحداث الثورة المصرية.

تثير كتابات كيركباتريك جدلاً، كما أنه انتقد الإعلام المصري الموالي للحكومة المصرية في تقاريره.

في العام 2018 اتهمته صحيفة "اليوم السابع" الموالية للحكومة بـ "تشوية صورة مصر عمدا" بعد أن كتب تقريراً عن "قبول مسؤولين مصريين سراً" لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.