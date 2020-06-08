نيوزيلندا خالية من كورونا والبرازيل توقف إعلان عدد الإصابات
وقالت الوزارة في بيان إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند وهي الآن لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة ويبدو أنها تعافت.
وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد إن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة. وتابع "هذه أخبار جيدة حقًا للإنسان المهتم، وهي أيضًا شيء يمكن لبقية نيوزيلندا أن تشيد به".
وأضاف بلومفيلد أن عدم وجود حالات نشطة للمرة الأولى منذ شباط/فبراير يعتبر "علامة مهمة في رحلتنا". وأوضح "لكن كما قلنا سابقًا، فإن اليقظة المستمرة ضد كورونا ستظل ضرورية".
ومر 17 يومًا منذ الإعلان عن آخر حالة إصابة بكورونا في نيوزيلندا. وسجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد المتوفين 22 شخصا.
ويمكن لنيوزيلندا رفع القيود المفروضة بسبب كورونا بحلول الأربعاء ، ولكن في ظل ضوابط حدودية صارمة.
البرازيل تتجاوز إيطاليا
وفي البرازيل توقف المسؤولون عن إعلان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات في البلاد إيطاليا لتصبح البرازيل حاليا ثالث أكبر دولة بها وفيات في العالم.
وأكد الرئيس اليميني جائير بولسونارو، الذي قلل من مخاطر فيروس كورونا مع بداية انتشار الوباء، التغيير في أرقام وزارة الصحة بعد أن تحول الموقع إلى مجرد نشر أرقام يومية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وسبق أن وصف بولسونارو فيروس كورونا بأنه "انفلونزا خفيفة" وقلل من الحاجة إلى فرض قيود خشية أن يؤدي الإغلاق إلى الإضرار باقتصاد البلاد.
وهدد بولسونارو يوم الجمعة بإنهاء عضوية البرازيل في منظمة الصحة العالمية واتهمها بالتحيز الإيديولوجي.
ويقول مكتب المدعي العام في البرازيل إنه بدأ تحقيقًا في الأمر وطلب من وزير الصحة المؤقت، الجنرال إدواردو بازويلو، توضيح التغيير في غضون 72 ساعة.
وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي بالفعل في نشر الأرقام في الساعة 10 مساءً بدلاً من 7 مساءً، مما يعني أنها جاءت عقب انتهاء البرنامج الإخباري الأكثر مشاهدة في البرازيل. وقال بولسونارو "لقد انتهى أمر التغطية في جورنال ناسيونال".
وانتقد خبراء الصحة والبرلمانيون والمحامون بشدة إجراءات الحكومة للتغطية على تأثير تفشي المرض في البرازيل.
وكتب جيلمار مينديز، قاضي المحكمة العليا، عبر تويتر: "التلاعب بالإحصاءات هو مناورة للأنظمة الشمولية".
وتعد البرازيل من بين الدول الأكثر تضررًا من هذا الوباء في العالم، حيث توفي ما لا يقل عن 36 ألف شخص بسبب الإصابة بكورونا، في حين ثبت إصابة نحو 673 ألف شخص بالفيروس، وهو ثاني أعلى عدد في العالم، وفقًا لأرقام جامعة جونز هوبكنز يوم الأحد.