نيوزيلندا: حفل وطني يلغي الأدعية الإسلامية بسبب تهديدات

رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع الزهور قرب مسجدي كرايستشيرش بعد المجزرة غيتي

ألغى منظمو حفل وطني شمالي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، فقرة يتخللها دعاء إسلامي، على خلفية تهديدات تلقوها من محاربين قدماء وعدد من المواطنين، تطالبهم بالعدول عن الخطوة.



تصريحات سايمون سترومبوم المسؤول عن تنظيم الحفل: طرحت فكرة تلاوة دعاء إسلامي مدته دقيقة واحدة، تكريما لضحايا مجزرة كرايستشيرش التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا ومثلهم من المصابين.

قرار إلغاء الدعاء اتخذ بعد اجتماع أجري مع مسؤولي الشرطة وعدد من الشخصيات المسلمة البارزة.

بالنظر إلى المعطيات لا نستطيع ضمان سلامة بعض الخطباء، سنقوم عوضا عن تلاوة الدعاء، بإضافة خطاب للعمدة أو أحد المحاربين القدماء.

سيتم تكريم قتلى المجزرة في الحفل، بالرغم من عدم تلاوة الدعاء. شهدت مجزرة كرايستشيرش تعاطفا كبيرا من الشعب النيوزيلندي تجاه المسلمين ـ رويترز خلفيات: سترومبوم أعلن أيضا تلقي عدد من أعضاء فريقه تهديدات مروعة عبر الإنترنت من معارضين لفكرة إضافة الدعاء.

وحسب صحيفة نيوزيلندا هيرالد، برر معارضو الفكرة موقفهم بأن الحفل لابد أن يخصص فقط لتكريم الجنود ضحايا الحروب.

الحفل يقام سنويا، برعاية منظمة نيوزيلندية للمحاربين القدماء، بهدف تكريم جنود نيوزيلندا وأستراليا الذين لقوا حتفهم في الحروب.

في 15 من مارس/ آذار الماضي، استهدف إرهابي أسترالي يدعى برنتون تارنت، مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.