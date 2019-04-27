نيوزيلندا.. تدابير جديدة بالمساجد في رمضان وإلغاء الإفطار الجماعي

الأسترالي برينتون تارانت، منفذ مجزرة المسجدين في نيوزلندا رويترز

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا "مصطفى فاروق" إلغاء فعاليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان، بالمساجد في إطار تدابير إضافية، بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام

تدابير جديدة في رمضان: قال فاروق، إن التدابير الجديدة اتخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التي شكرها على دعمها، وأوضح بالقول "عينا مسلما يعمل في الجيش النيوزيلندي سيساعدنا في تنسيق شؤون الأمن في المساجد بعموم البلاد."

رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، أشار إلى إلغاء فعاليات كانت تقام في الأعوام السابقة، منها موائد الإفطار الجماعي، التي كانت تُقام في عموم مساجد نيوزيلندا، لافتا إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة في 10 مساجد نهاية الأسبوع.

كما تم تأجيل فعالية أيام المسجد المفتوح، التي تعرف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو/ حزيران القادم، بحسب فاروق، الذي أضاف أنه ولدواعي أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليا." مجزرة المسجدين: رئيسة وزراء نيوزيلندا- جاسيندا أرديرن- تزور المركز الإسلامي في "كرايستشيرش" منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.

صوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايستشيرش الشهر الماضي سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل، عندما يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع.

الشرطة قالت إن مزيدا من التهم تجري دراستها بحق تارنت -المؤمن بتفوق العرق الأبيض- دون تحديد ما هي تلك التهم.

وصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن على الفور جريمة القتل الجماعي بأنها جريمة إرهابية، وبدأت في طمأنة البلاد التي لم تتضرر إلى حد كبير من العنف والمخاوف التي ابتليت بها بلدان أخرى في العقدين الماضيين.

انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أرديرن وهي تضع غطاء للرأس وتواسي أسر ضحايا المذبحة، ونالت إشادة المسلمين في جميع أنحاء العالم وكذلك زعماء دول أخرى.