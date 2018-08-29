أمريكا والسعودية
الأربعاء 29 أغسطس 2018 17:55

نيوزويك: مسؤولون سعوديون ساعدوا منفذي هجمات سبتمبر

معظم منفذي هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة سعوديون
أبرزت مجلة نيوزويك الأمريكية ما كشفه كتاب جديد من حقائق عن أحداث 11 من سبتمبر 2001 تثبت مؤامرة الصمت بين مسؤولين كبار أمريكيين سابقين والحكومة السعودية بشأن الهجمات.

ونقلت المجلة عن مؤلفَي الكتاب جون دوفي" و "راى ناوسيلسكي" أنّ هناك فجواتٍ وتناقضاتٍ كبيرةً في الرواية الرسمية.

وتحدّث المؤلفان بالتفصيل عن محاولات سعودية مستمرة لعدم الكشف الكامل عن علاقاتها بالخاطفين.

وأشارا إلى أن مسؤولِينَ من وزارة الأوقاف السعودية ساعدوا الخاطفين، وأن السفارة السعودية كانت تعرف هوية الخاطفين منذ وصولهم إلى لوس آنجليس.

وذكر المؤلفان أن مدير الاستخبارات الأمريكية الأسبق جورج تينيت حجب معلوماتٍ مهمةً عن المؤامرة، كما يعمل وكلاءُ بشكل سري لصالح السعودية لعرقلة أي إجراء ضدها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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هجمات 11 سبتمبر 2001
السعودية
أمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية

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