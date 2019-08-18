الأحد 18 أغسطس 2019 21:03
نيوزويك: الحكومة اليمنية تشكك في التحالف بأكمله
بدأت الحكومة اليمنية بالتشكيك في التحالف برمته الذي تقوده المملكة العربية السعودية وبدعم من دولة الإمارات كشركاء محليين.
وفي مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية، الأحد، للصحفي توم أوكونور المتخصص في النزاعات الدولية، سلط أوكونور الضوء على الصراع بين السعودية والإمارات بشأن اليمن خاصة بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.
أبرز ما ورد في المقال:
- انخرطت الدولتان في سلسلة من الاشتباكات التي هددت بمزيد من الانقسام في أحد أشد دول العالم العربي فقراً وأكثرها دمارًا.
- دعمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إدارة الرئيس اليمني المنفي عبد ربه منصور هادي كجزء من تحالف ضد تمرد الحوثيين منذ 2015.
- الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من أبوظبي انقلبوا على الحرس الرئاسي المدعوم من الرياض واستولوا على قصر هادي المهجور في مدينة عدن الساحلية الجنوبية بعد أسبوع من الاشتباكات الدامية.
- نظم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مسيرة حاشدة وتعهد بتولي مسؤولية الجنوب.
"ليس انقلابا فقط"
- في سلسلة تغريدات، الجمعة، انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هذه الخطوة باعتبارها "ليست فقط انقلابا على الحكومة الشرعية، ولكن أيضا تهديدا للنسيج الاجتماعي وضربة ضد المشروع الوطني".
- تمتد الصراعات الداخلية في اليمن على عمق قرون على الأقل، ويوجد في الشمال والجنوب اختلافات طائفية وسياسية ممثلة في الدولة المعاصرة.
- تم توحيد البلاد فقط في عام 1990 بعد سلسلة من النزاعات الدموية بسبب تضارب المصالح الجيوسياسية.
خلفيات:
- بدأت الأزمة الحالية في عام 2012 عندما أٌجبر الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، على التنحي وسط احتجاجات واسعة النطاق لم تتراجع عندما تولى هادي منصبه.
- تمكن الحوثيون من الاستيلاء على العاصمة صنعاء عام 2015، ما أجبر هادي على الانتقال إلى عدن.
- شكلت المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا بدعم من الولايات المتحدة في محاولة لرد الحوثيين الذين يشتبه في تلقيهم الدعم من إيران المنافس الإقليمي.
- وصف الصراع على نطاق واسع بأنه يتجه نحو طريق مسدود، خاصة مع استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء.
- اتفق الجانبان مبدئيًا على الدخول في محادثات العام الماضي في السويد.
- أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن تخفيض عدد قواتها في البلاد وسط توترات دولية منفصلة تشمل إيران في الخليج وفتح جبهة جديدة في عدن.
- تصاعد العداء بين قوات هادي المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات.
- جماعة الحوثي قالت إن الصراع بين دول التحالف هو سبب آخر لاعتبار تدخل السعودية والإمارات العربية المتحدة غير شرعي.
المصدر
الجزيرة مباشر
نيوزويك الأمريكية
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