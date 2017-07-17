برشلونة
الاثنين 17 يوليو 2017 18:33

نيمار يفكر في الرحيل عن برشلونة

نيمار
الجزيرة
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة، إن نيمار يفكر في دراسة العرض المقدم له من باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة وأن نادي العاصمة باريس على أتم الاستعداد لسداد مبلغ 200 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده.

وأوضحت أن هناك أندية أخرى غير سان جيرمان ترغب في التعاقد مع نيمار أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ومدّد نيمار عقده مع برشلونة في 24  من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليستمر في صفوف النادي الكتالوني حتى يونيو/ حزيران 2021.

المصدر
الأناضول
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نيمار دا سيلفا
برشلونة
باريس سان جبرمان
البرازيل

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