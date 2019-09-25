نووي إيران: روحاني يرفض التفاوض على الاتفاق في ظل العقوبات الأمريكية
وشدد روحاني خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على ضرورة وقف العقوبات الأمريكية "كي يُفتح الطريق أمام الحوار".
تصريحات روحاني
- أضاف أن الشعب الإيراني لن يستسلم قط أمام العدوان والإملاءات الخارجية، وأنه لن يتفاوض أبدا مع عدو يريد دفع بلاده إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات.
- أعلن أن رد طهران على مقترح التفاوض في ظل العقوبات هو الرفض، وقال "اتضح اليوم أمام الجميع أن الولايات المتحدة تدير ظهرها لالتزاماتها، وأوربا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها".
- شدد على أن الأمن والسلام في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز يتحقق عبر مشاركة كافة دول المنطقة.
- قال إنه غير مهتم بالتقاط "صورة تذكارية" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معتبرا أن الولايات المتحدة مارست قرصنة دولية عبر إساءة استغلال النظام المصرفي لفرض العقوبات على طهران.
- فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، قال روحاني إن "الخطط التي أملتها أمريكا والصهاينة -مثل صفقة القرن وضم مرتفعات الجولان- محكوم عليها بالفشل".
- أكد روحاني أن الاقتصاد الإيراني عاد إلى مسار الاستقرار رغم كل العراقيل خلال العام ونصف العام الماضي، وقال "حافظنا على سيرنا في طريق التنمية والارتقاء بالاقتصاد".
وفي وقت سابق الأربعاء، كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الرئيس حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي.
وأضاف في تصريح بعد اجتماع الحكومة أن طهران يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي وتقديم تطمينات بعدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 ورفع العقوبات التي فرضتها عليها.
وتابع ربيعي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي "إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس (روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق".
مسعى فرنسي
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والإيراني، لكنه أوضح أن القرار في هذا الصدد يرجع إليهما.
- قال ماكرون للصحفيين عقب اجتماعه بنظيريه الإيراني والأمريكي، أمس الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة "أعتقد أن الظروف تهيأت من أجل عودة سريعة للمفاوضات.. الأمر الآن يرجع إلى إيران والولايات المتحدة لاغتنام الفرصة".
- تابع "توجد نية مشتركة للتقدم، وليس فقط لتهيئة الظروف لوقف التصعيد، بل لبناء اتفاق طويل الأمد".
ويقوم الرئيس الفرنسي بجهود وساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد، وذلك بعدما مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضدها منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي العام الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الرئيس ترمب طلب منه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.