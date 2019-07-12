نوبات ارتعاش ميركل تثير الجدل حول تسليمها السلطة مبكرا[فيديو]

قالت مصادر رفيعة في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن نوبات الارتعاش التي أصابتها خلال مناسبات عامة أذكت الجدل بشأن ما إذا كان عليها أن تسلم السلطة.

نوبات ارتعاش ميركل: نوبات الارتعاش التي أصابت المستشارة أنغيلا ميركل أثناء مناسبات عامة أثارت النقاش بين بعض أعضاء حزبها- الاتحاد الديمقراطي المسيحي- الذي تنتمي له بشأن ما إذا كان عليها أن تسلم السلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021.

المستشارة الألمانية ميركل (64 عاما) عانت من ثالث نوبة ارتعاش خلال أسابيع الأربعاء خلال مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا.

في مخالفة لقواعد البروتوكول المعتادة اختارت ميركل، أمس الخميس، أن تجلس بدلا من الوقوف في استقبال رئيسة وزراء الدنمارك في برلين.

لم يبد على ميركل أي مؤشر على نوبة ارتعاش في مراسم، الخميس، وكانت تبتسم ابتسامة عريضة، وحرصت على الإدلاء بتصريحات تطمئن الحضور على حالتها الصحية لكنها أحجمت عن الكشف عن أي تفاصيل.

ميركل، أوضحت في رد على سؤال عن صحتها خلال مؤتمر صحفي مع "مته فريدريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك "أولا عليكم التسليم بأنني مدركة لمسؤوليات منصبي، أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتي".

تابعت قائلة "كما أنني كشخص عادي يهمني أن أتمتع بصحة جيدة وأعتني بصحتي" ومزحت بشأن عيد ميلادها الخامس والستين الذي يحل الأسبوع المقبل قائلة إنها تدرك كل عام في عيد ميلادها أنها تتقدم في العمر. أنغيلا ميركل عانت من ثالث نوبة ارتعاش- الأربعاء 10 يوليو تسليم السلطة: كل التطمينات من جانب ميركل عن حالتها الصحية، لم تمنع النقاشات والجدل في حزبها حول توقيت تسليم السلطة لخليفتها أنجريت كرامب-كارنباور.

أكدت ميركل التي تتولى السلطة منذ عام 2005 أنها لن تترشح مجددا في انتخابات تجرى في نهاية هذه الدورة البرلمانية في 2021.. وتخلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن زعامة الحزب في خطوة اعتبرت تمهيدا لتسليم السلطة.

قال عضو في اللجنة التنفيذية للحزب: "الارتعاشات تشعل النقاش الداخلي في الحزب بشأن إمكانية صمود الجدول الزمني المتفق عليه بين ميركل... وكرامب-كارنباور المتعلق بعدم تسليم السلطة قبل 2021".

يشعر أنصار كرامب-كارنباور أن زعامة الحزب لا تمنحها ما يكفي من المساحة على الساحة السياسية، وتسببت بعض الأخطاء التي سقطت فيها منذ توليها زعامة الحزب في انخفاض حاد في نسبة التأييد لها في الأسابيع الماضية.

مصادر في معسكر المحافظين الذي تنتمي له ميركل قالت إنها لا هي ولا كرامب-كارنباور تريدان تغيير الجدول الزمني الذي يتضمن بقاء ميركل في منصبها حتى 2021.

في حالة تنحي ميركل مبكرا فإن هذه الخطوة ستؤدي على الأرجح لإجراء انتخابات جديدة. أنغيلا ميركل تتعرض لثالث نوبة ارتعاش خلفيات: كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تعرضت لنوبة ارتجاف، أثناء لقاء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يوم الخميس 27 يونيو/ حزيران الماضي وهي المرة الثانية التي تنتابها رعشة خلال أسبوعين.

بدأت ميركل في الارتجاف بشكل مفاجئ، أثناء تسليمها وثيقة تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، في قصر الرئاسة الألماني، وقال أحد المصورين الذي وثق المشهد إن حالة المستشارة تحسنت.

ميركل ارتجفت قرابة دقيقتين، وكانت تضع يديها بشكل متكرر فوق بعضها خشية فقدان السيطرة على نفسها، ورفضت شرب الماء الذي قدم لها عقب إصابتها بالارتجاف.

ميركل، تابعت عقب الواقعة مراسم أداء اليمين للوزيرة الجديدة، لامبريشت، أمام أعضاء البرلمان، ولكنها غادرت البرلمان بعد وقت قصير من ذلك.

قبل ذلك بأسبوعين ارتجفت ميركل بشدة أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، إذ بدا عليها خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، وخف الارتجاف عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف.

بررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما يكفي من المياه، رغم حرارة الجو في ذلك اليوم، وشهدت درجات الحرارة، ارتفاعا في ذلك الوقت ضمن موجة حر اجتاحت أوربا.