الاثنين 10 ديسمبر 2018 13:33
نواب ديمقراطيون: ترمب قد يواجه العزل والسجن
قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.
التفاصيل:
- النائب الديمقراطي جيرولد نادلر قال لمحطة "سي.إن.إن" إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.
- الشبكة نقلت أيضا عن النائب آدم شيف، وهو ديمقراطي أيضا، أن "هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترمب، من منصبه، إذا وجهت له وزارة العدل اتهاما رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن".
- من المتوقع أن يرأس نادلر اللجنة القضائية في مجلس النواب بتشكيله الجديد في يناير/ كانون الثاني المقبل، كما يتوقع أن يرأس آدم شيف لجنة الاستخبارات في المجلس.
خلفية:
- قبل أيام، طالب مدعون أمريكيون بإصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترمب بعد دفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي بناء على طلب ترمب والتهرب من الضرائب والكذب على الكونغرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترمب في موسكو.
- مسؤولون في وزارة العدل قدموا مجموعة من الوثائق إلى محكمة في واشنطن قالت إن كوهين، رتب دفع أموال سرا أثناء الحملة الانتخابية في 2016 "بتوجيه من ترمب".
- الوثائق ذكرت أن ترمب أمر بتلك المدفوعات "ليستفيد سياسيا".
- وحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، هذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترمب بشكل مباشر "بجريمة فيدرالية".
- بموجب القانون الأمريكي يتعين كشف أي مدفوعات أو مساهمات أو "أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل".
- بموجب القانون أيضا، يجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.
- كوهين أقر بالذنب في ثمانية اتهامات جنائية بينها ارتكاب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية، ودفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال بشأن إقامتهما لعلاقات مع ترمب.
- ترمب اعترف في مايو/أيار الماضي بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين إلى ستورمي دانيلز في 2016.
- المحقق الخاص روبرت مولر، كشف أنّ فريق حملة ترمب تلقى منذ 2015 عرضا لتعاون "سياسي" مع موسكو.
- مولر قال إن كوهين اعترف بأنه كان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أي قبل ثمانية أشهر من انتخاب ترمب مرشحا عن الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي، على اتصال مع شخص روسي أكد أنه "رجل ثقة" لدى الحكومة.
- كوهين قال إن الشخص الروسي اقترح عليه تنظيم لقاء بين دونالد ترمب والرئيس فلاديمير بوتين.
- الشخص الروسي قال إن اللقاء سيكون له "تأثير هائل"، سواء على الصعيد السياسي أو على مشروع عقاري كان ترمب يفكر فيه في تلك الفترة ويتلخص بتشييد مبنى يحمل اسم "برج ترمب" في موسكو.
- بحسب مذكرة مولر، أكد كوهين أنه لم يتجاوب مع الاقتراح الروسي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدد تأكيده على عدم حصول تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.
- ترمب كتب على تويتر "بعد عامين وملايين الصفحات من الوثائق (وتكاليف تفوق 30 مليون دولار)، لا تواطؤ!".
- ترمب أشار إلى "تضارب المصالح العديدة" لمولر ووعد بتقديم محاميه "تقريرا مضادا" لتحقيق مولر.
المصدر
وكالات
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