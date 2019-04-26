نواب أمريكيون يدعون لعدم الاعتراف بـ"العسكري" في السودان

استمرار الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين غيتي

دعا نواب في الكونغرس الأمريكي إلى جمع توقيعات على رسالة ستوجه لوزيري الخارجية والخزانة بخصوص السودان تطالب بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري في البلاد.





التفاصيل: المشرعون يدعون لعدم الاعتراف بالمجلس العسكري والضغط عليه للإسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية.

الـمـشـرعـون يعربون عـن قلقهـم العميـق إزاء الوضـع فـي الـسـودان ويـطـالـبـون بتشكيـل حكومـة انتقاليـة مدنيـة.

مشرعون جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون في رسالتهم الدول التي أيدت المجلس العسكري في السودان.

المشرعون ينتقدون في رسالتهم موقف السعودية والإمارات تجاه المجلس العسكري في السودان.

المشرعون يبدون مخاوف شديدة من تقديم الرياض وأبو ظبي 3 مليارات دولار للمجلس العسكري في السودان.

الـمـشـرعـون يعربون عـن قلقهـم العميـق إزاء الوضـع فـي الـسـودان ويـطـالـبـون بتشكيـل حكومـة انتقاليـة مدنيـة. السودانيون يتحدٌون الحر والإجهاد ويواصلون اعتصامهم: خطيب الجمعة في اعتصام القيادة العامة: كفاية.. يكفي ثلاثون عامًا من حُكم العسكر استمر اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم لليوم 21 على التوالي لمطالبة بتسليم السلطة ومحاسبة رموز النظام في اعتصام مستمر بدأ يوم 6 أبريل، ذكرى سقوط نظام جعفر نميري.

أدت جموع من السودانيين، صلاة الجمعة داخل ميدان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، وسط الشمس الحارقة، وخاطب الإمام المصلين المحتشدين، مثمنا ثورتهم، ومطالبا المجلس العسكري الاستجابة لمطالبهم.

أمّ المصلين، الدكتور آدم إبراهيم إمام (مسجد الرحمة) بالحاج يوسف في العاصمة الخرطوم، وطالب إبراهيم في خطبة الجمعة، المجلس العسكري باعتقال رموز النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها من قتل واعتقال وضرب للمحتجين طوال الأشهر الماضية.

إمام الجمعة أشار في خطبته أمام المعتصمين إلى أن الإسلام دين تسامح ومحبة، ولكن تسامح في الخاص وليس في الحق العام الذي لا يملك أحد التسامح فيه.

وقال إبراهيم إن "ثورة السودانيين هي من أجل الحق والحرية والعدل والسلام وللوقوف مع المظلوم" ودعا المعتصمين إلى الوحدة والتمسك بسلمية الاحتجاج لأنها الأساس لاستمرار الثورة.

وأكد أن مهمة الجيش هي حماية البلاد وحدودها وثغورها ويجب عليه ذلك، ودعا المجلس العسكري إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية، وأن يترك أمر السياسية لأهلها، وقال" لا نريد عاما أو عامين للجيش في السلطة فقد اكتفينا من 30 عاماً من حكم العسكر". الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا: السودانيون يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش لليوم 21 على التوالي من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلا و734 جريحا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى أبريل/نيسان الجاري.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم بابكر محمد علي، خلال اجتماع تنسيقي عقدته، الخميس وزارات الصحة بالولايات حول الأحداث الصحية الطارئة بالبلاد المصاحبة للاحتجاجات والاعتصامات.

المسؤول، أوضح أن البرادات في المستشفيات استقبلت 40 قتيلا، فيما حدثت 13 حالة وفاة أخرى أثناء تلقي العلاج، وأن 734 متظاهرا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

يأتي ذلك بينما ذكرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير نشرته في 18 أبريل/نيسان الجاري، أن مراقبين سودانيين على الأرض يقدرون أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا خلال الاحتجاجات.

في 11 من أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء والفساد وذلك منذ 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.