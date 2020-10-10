نهاية مفجعة.. فرس نهر يسحب طفلا أثناء لعبه عند بحيرة فيكتوريا (فيديو)

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو يظهر فرس نهر وهو يسحب طفلًا كان يلعب عند بحيرة فيكتوريا في كينيا، بينما تصرخ الحشود على الشاطئ ويرشق آخرون الحيوان بالحجارة لتخليص الطفل من دون جدوى.

وكان الصبي الصغير يلعب بجوار الشاطئ في منطقة مبيتا، بينما يغسل الكبار الملابس في مكان قريب. وتُظهر اللقطات الطفل وهو مغمور في المياه العكرة بينما يصرخ السكان بلا حول لهم ولا قوة.

وفي المقطع الذي تداولته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بينما تم تصويره في الأصل يوم 16 من سبتمبر/ أيلول المنصرم، يمكن رؤية السكان وهم يندفعون نحو حافة المياه، ويصرخون بينما يسحب فرس النهر المفترس، الصبي إلى الماء.

وحاول المتجمعون على ضفاف البحيرة رمي الحيوان المفترس بالحجارة والعصي، لكن فرس النهر ظل يغمر الطفل باستمرار تحت الماء حتى مات، بينما تم انتشال جثة الصبي فيما بعد.

ويُعتقد أن هجمات فرس النهر قد زادت مؤخرًا حول منطقة بحيرة فيكتوريا، وقال أحد السكان في تصريحات محلية إنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، كانت أفراس النهر ترهب السكان وتجعل من المستحيل على الصيادين أداء مهامهم في المساء.

وطلبت السلطات المحلية مؤخرًا من هيئة الحياة البرية في كينيا التدخل ووضع فريق استجابة في مكان قريب لاتخاذ إجراءات فورية أكثر.

وقال ويليام أونديتي، رئيس شبكة وحدة إدارة شاطئ جنوب سوبا، إنه يجب أن يكون هناك ضباط على أهبة الاستعداد لترويض الحيوانات عندما تتحرك خارج الماء.

وتابع في تصريحات محلية "يمكن للضباط استخدام أسلحتهم لإخافتها للعودة إلى الماء لأن المدنيين ليست لديهم القدرة على فعل ذلك لأننا لا نملك أسلحة".