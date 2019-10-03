الخميس 3 أكتوبر 2019 23:58
نمو القطاع الخاص في الإمارات يهبط إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات
كشف مؤشر مديري المشتريات، الخميس، انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.
التفاصيل
- سجل مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، الذي يغطي قطاع الصناعة والخدمات، انخفاضا من 51.6 نقطة خلال شهر أغسطس/آب إلى 51.1 نقطة خلال شهر سبتمبر/أيلول.
- رغم أن القطاع غير النفطي مازال في منطقة النمو فإن أرقام المؤشر تسجل أضعف معدلات النمو التي تشهدها الإمارات منذ شهر مايو/أيار 2010.
- يظهر المؤشر انخفاضا قياسيا في الطلبيات، حيث سجلت الطلبيات الجديدة أضعف أداء لها منذ بدء المسح قبل أكثر من 10 سنوات، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي في البلاد.
- اقترب الإنتاج من أدنى مستوى له خلال ست سنوات، رغم ارتفاعه عن الشهر السابق.
- قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة "آي إتش إس ماركت" البريطانية، والذي أعد التقرير: "الشركات أبلغت عن وجود المزيد من الضغوط التنافسية، بينما شهدت تباطؤا في حركة العملاء رغم استمرار خفض الأسعار".
خلفية
- يختص مؤشر مديري المشتريات بدراسة ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير النفطي.
- تشير الأرقام فوق 50 نقطة على مؤشر مديري المشتريات إلى التوسع والنمو، بينما تشير الأرقام تحت 50 نقطة إلى الانكماش والتراجع.
- يعتمد المؤشر على 5 عناصر هي هي الطلبيات الجديدة، والإنتاج، ومستويات المخزون، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
- الشهر الماضي رفعت الإمارات توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2019 إلى 2.4٪، مدفوعة بنمو أسرع في قطاع النفط، بعد إن كانت قد خفضت توقعات النمو في وقت سابق من هذا العام.
- سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.7٪ في عام 2018، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن الحكومة.
المصدر
رويترز
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