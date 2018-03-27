إسرائيل
الثلاثاء 27 مارس 2018 23:06

نقل نتنياهو إلى المستشفى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو (68 عاما) نُقل للمستشفى بعد أن شعر بالمرض.

وأوضح المتحدث في رسالة نصية "رئيس الوزراء يعاني من حمى شديدة وسعال". وأضاف أن طبيب نتنياهو الشخصي يعتقد أن رئيس الوزراء لم يتعاف كليا من مرض ألم به قبل أسبوعين ومن ثم قرر إخضاعه لمزيد من الفحوص في المستشفى.

وفي 19 مارس/آذار الجاري، أرجأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا كان مقررًا مع نتنياهو، بسبب تدهور صحته.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في عدة قضايا فساد، من بينها قضية "بيزك" التي يشتبه فيها بتقديمه امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات المحلية "بيزك" مقابل تقديم تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته سارة في موقع إخباري تملكه الشركة.

المصدر
رويترز
الأناضول
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بنيامين نتنياهو
مستشفى

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