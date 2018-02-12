الولايات المتحدة
الاثنين 12 فبراير 2018 23:08

نقل زوجة ابن "ترمب" إلى المستشفى بعد فتحها ظرفا يحوي مسحوقا أبيض

دونالد ترمب الابن وزوجته فانيسا
دونالد ترمب الابن وزوجته فانيسا
غيتي
قال مسؤولون في مدينة نيويورك الأمريكية إن فانيسا ترمب زوجة دونالد ترمب الابن، ابن الرئيس الأمريكي، وشخصين آخرين نقلوا لمستشفى بعد أن فتحت فانيسا رسالة بريد تحتوي على مسحوق أبيض.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مصادر في الشرطة الأمريكية إنّ "فانيسا ترمب اتصلت بنفسها برقم الطوارئ بعد فتحها رسالة وصل إلى الشقة في منطقة مانهاتن بنيويورك".

وأضافت المصادر أنّ "فانيسا كانت تشعر بالسعال والغثيان بعد فتحها الرسالة". ولم تشر المصادر إلى مصدر الرسالة أو طريقة وصولها إلى المنزل، لكن متحدثا باسم شرطة نيويورك قال إن "الرسالة كانت موجهة لدونالد ترمب الابن".

وقال مسؤولون من شرطة نيويورك لقناة فوكس نيوز إنّ "المادة البيضاء التي كانت داخل الظرف ليست خطرة".

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية المنوط بحماية أفراد أسرة الرئيس إن الجهاز انضم إلى التحقيقات التي تجريها شرطة نيويورك.

وتزوجت فانيسا ترمب من ابن الرئيس الأمريكي عام 2005، ولديهما 5 أطفال.

ووضعت السلطات الأمريكية في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقا أبيض منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة)إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

المصدر
وكالات
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