الاثنين 6 أبريل 2020 22:40
نقل رئيس الوزراء البريطاني للرعاية المركزة بعد تدهور حالته
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.
وكان جونسون يخضع لفحوص في مستشفى سانت توماس بوسط لندن بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه لأكثر من عشرة أيام.
وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن رئيس الوزراء وُضع على أجهزة تنفس في ظل تدهور حالته الصحية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات