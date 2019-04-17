الأربعاء 17 أبريل 2019 11:58
نقل البشير إلى سجن "كوبر" في الخرطوم واعتقال رئيس البرلمان
نقلت (رويترز) عن مصدرين من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وتواصلت الاعتقالات بصفوف قيادات النظام السوداني السابق، حيث أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم، عقب عودته من قطر، والتحفظ عليه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
التفاصيل:
- كانت مصادر سودانية قد قالت لرويترز إن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل نيسان.
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وسائل إعلام سودانية، أعلنت الأربعاء، نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم، ونشرت صحيفة (آخر لحظة) على صفحتها الأولى، خبرا تحت عنوان" البشير في سجن كوبر" دون أن يصدر تأكيد رسمي من المجلس العسكري بخصوص نقل البشير إلى سجن كوبر.
- رشحت معلومات عن نقل الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى سجن (كوبر) بالخرطوم بحري، وسط تكتم شديد من المجلس العسكري على مكان البشير منذ أن استولى ابن عوف على السلطة الاسبوع الماضي.
- صحيفة ( التغيير) السودانية، ذكرت أن تسريبات غير رسمية ، أشارت إلى نقل البشير إلى السجن الشهير وسط حراسة أمنية مشددة وتكتم كبير من المجلس العسكري الذي رفض التصريح حول مكان اعتقال البشير منذ يوم الخميس الماضي.
- تقارير أشارت إلى أن البشير ظل في بيت الضيافة بالقيادة العامة تحت حراسة وحدات تابعة لقوات الدعم السريع، لكن لم يؤكد المجلس رسميا واكتفى بالإشارة إلى أن البشير في بيت آمن، ما وضع علامات استفهام حول سبب التكتم.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
وسائل إعلام