نقطة تحول.. وسائل إعلام أمريكية محافظة تنأى بنفسها عن ترمب

وللمرة الأولى هتف أنصار ترمب في فينيكس في ولاية أريزونا "فوكس نيوز سيئة!"، بعدما كانت هذه القناة ولخمس سنوات تعتبر حليفا ثابتا لترمب.

والسبب هو إعلان القناة التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في أريزونا مساء الثلاثاء.

واتصل جاريد كوشنر، مستشار ترمب وصهره ، بمردوخ لدفع القناة إلى التراجع، من دون جدوى، في وقت امتنعت فيه وسائل إعلام أخرى عن إعلان فائز بانتظار انتهاء فرز الأصوات في هذه الولاية الرئيسية.

ومنذ تلك الليلة، تعاملت قناة فوكس نيوز بحذر شديد مع الاتهامات التي أطلقها معسكر الرئيس المنتهية ولايته وترمب نفسه بحدوث تزوير انتخابي واسع.

وأكد الصحفي السياسي البارز في القناة بريت باير الجمعة "لم نر" دليلا. وأضاف "لم يبرزوا لنا أي شيء".

فهل تسير فوكس نيوز على طريق التخلي عن ترامب بعدما ساهمت في فوزه الذي لم يكن متوقعا في 2016؟

فوكس نيوز "قناة بوجهين"

أشار أستاذ الإعلام في جامعة ديبو جيفري ماكول إلى أن "فوكس نيوز" كانت دائما قناة بوجهين، فمن جهة هناك عدد من المقدمين النجوم أقرب إلى كتاب الأعمدة منهم إلى الصحفيين، والمحافظين المتشددين، ومن جهة أخرى هناك هيئة التحرير الأكثر اعتدالا.

وأضاف، أن العديد من صحفيي القناة مثل كريس والاس الذي تولى إدارة المناظرة الرئاسية الأولى، معروفون بمهنيتهم.

وبين مقدمي البرامج، رأى نجم القناة شون هانيتي المقرب جدا من ترمب مساء الخميس أن "الأمريكيين محقون في التشكيك في عدم الإيمان بشرعية هذه النتائج".

وقال جيفري ماكول إن طريقة معالجة مسألة ترمب في الأيام الأخيرة والإعلان المبكر عن فوز بايدن في ولاية أريزونا يكشفان "الجهود التي تبذلها فوكس نيوز للعمل بشكل مستقل قدر الإمكان عن كتاب الأعمدة".

لكن بالنسبة لريس بيك مؤلف كتاب "شعبوية فوكس" الذي يتناول القناة، هذا الابتعاد "يمكن أن يسبب نفور بعض المشاهدين ويشجعهم على الذهاب إلى قناة أخرى تدعم ترمب، بلا تحفظ.

ويشير موقع (ديلي بيست) إلى أن مردوخ المعروف بآرائه المحافظة، تقبل منذ أشهر فكرة فوز جو بايدن، وقال جيفري ماكول "لا أرى عائلة مردوخ تتصل بهيئة التحرير لتشرح لبريت باير كيفية تغطية هذه القصة أو تلك".

.@jonkarl: "There is simply no evidence that has been presented in any of these states that there are illegal votes." https://t.co/GwwRl4EUb3 #Election2020 pic.twitter.com/8hqM6zcSj9