الأحد 29 سبتمبر 2019 00:10
نقابة المعلمين الأردنيين ترفض قرار الحكومة وتواصل الإضراب
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، ووصفت قرار الحكومة بزيادة الرواتب وفق نظام الرتب "بالاستبداد".
التفاصيل
- نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة قال عبر صفحة النقابة على فيسبوك إن الحكومة "تفرض علينا حلا من جهة واحدة، وهذا ما يسمى بالاستبداد".
- النواصرة: نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية. المقدار المطروح لا يساوي 10%، بل أقل (من الزيادة المستحقة التي يطالب بها المعلمون).
- النواصرة: الفعاليات مستمرة ومعاً إلى أسبوع النشميات.
- النواصرة استهجن عدم اعتذار الحكومة للمعلمين عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.
علاوة
- الحكومة الأردنية قررت في اجتماع لها، السبت، زيادة رواتب المعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 في المئة، التي يتقاضاها المعلمون.
- رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أوضح أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.
- تتراوح قيمة الزيادة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، حسب رتبهم.
- الرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم خبير.
إضراب
- تتمسك نقابة المعلمين الأردنيين، التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على الزيادة ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.
- النقابة تطالب بزيادة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
- لم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يبدأ الأحد أسبوعه الرابع.
المصدر
الأناضول
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