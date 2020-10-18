بيئة بحرية
الأحد 18 أكتوبر 2020 23:06

نفوق 12 حوتا علقت على شاطئ في نيوزيلندا (فيديو)

قالت وزارة حماية البيئة في نيوزيلندا، اليوم الأحد، إن أكثر من 12 حوتا نفقت بعد أن علقت على شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.

وعمل رجال الإنقاذ والمتطوعون طوال يوم السبت لكي يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتا من بين 40 إلى 50 علقت في وقت سابق من ذلك اليوم على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل.

وقالت الوزارة إنه جرى اكتشاف خمسة حيتان نافقة في وقت متأخر يوم السبت في مكان يُعتقد أنه الموقع الأصلي الذي علقت به.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها على فيسبوك "على الرغم من المد العالي في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم السبت والذي سمح للحيتان العالقة بالطفو مرة أخرى، فقد علق أفراد المجموعة مجددا هذا الصباح- والعديد منها على نتوءات صخرية في الخليج".

وأضاف "للأسف، نفق قرابة 12 حوتا بعدما علقت على الصخور هذا الصباح. وعلى الرغم من ذلك، فقد تشجعنا من حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت مجددا إلى المجموعة هذا الصباح وعادت إلى المياه العميقة".

المصدر
رويترز

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