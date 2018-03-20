حيوانات مهددة بالانقراض
الثلاثاء 20 مارس 2018 21:54

نفوق آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي

سودان، آخر ذكر وحيد قرن أبيض شمالي، تُوفّي في 19 مارس عن 45 عاما
رويترز
قالت محمية أُل بيغيتا الكينية إن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وأضافت المحمية التي كانت تتولى رعاية وحيد القرن في بيان: "بحزن بالغ تعلن محمية أُل بيغيتا وحديقة حيوان دفور كرالوفي نفوق (سودان)، آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي في المحمية بكينيا في 19 مارس 2018 عن 45 عاما".

وقالت المحمية إنها قررت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية سودان في السابق قتله يوم الاثنين رأفة به بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

وكان سودان يعالج من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة.

وقضى سودان أسبوعين في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار راقدا في حظيرته لصعوبة حركته بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد أن فشلت كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الأُنثيين، ناجين (27 عاما) وفاتو (17 عاما)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب وتبلغ تكاليفه تسعة ملايين دولار.

المصدر
رويترز
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كينيا

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