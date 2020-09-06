فيروس كورونا
الأحد 6 سبتمبر 2020 11:10

نفاد شهادات الوفاة في ولايات مكسيكية وسط ارتفاع إصابات كورونا

سجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا
رويترز
قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل إن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا.

وسجلت المكسيك أكثر من 66 ألف وفاة على صلة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من حيث أعلى عدد وفيات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفي إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

وأضافت أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.

وسجلت المكسيك 6196 إصابة جديدة بالفيروس حتى أمس الجمعة ليصل الإجمالي إلى 623090 حالة.

نحو 27 مليون إصابة حول العالم 

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 26.9 مليون صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 18 مليونا، فيما اقترب عدد الوفيات من 880 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
شهادات وفاة
المكسيك
إصابات

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاستلقاء داخل تابوت.. عقوبة لمخالفي قواعد مكافحة كورونا (فيديو وصور)
Thumbnail
بعد رد ماكرون.. رجل يوثق أيامه الأخيرة في بث مباشر وفيسبوك يتدخل (فيديو)
Thumbnail
شاهد: مئات الإيطاليين يحتجون ضد تدابير مكافحة كورونا
Thumbnail
"انزل 20 سبتمبر".. دعوة لثورة شعبية ضد السيسي تتصدر في مصر
Thumbnail
"الشعب يدعو عليك".. رسائل حادة للسيسي من بسطاء المصريين (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. أكثر المذنبات إشعاعا يزور الأرض في ديسمبر
  2. شاهد: سعادة طفلة سورية تمكنت من السير بعد فقد ساقها
  3. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  4. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع
  5. شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية