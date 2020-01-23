الصراع في اليمن
الخميس 23 يناير 2020 15:58

"نعاني القسوة والقهر"..كلمات مؤثرة لطفلة يمنية كفيفة في تعز (فيديو)

خلال وقفة احتجاجية للمكفوفين في محافظة تعز اليمنية، للمطالبة بتلبية احتياجاتهم، عددت طفلة كفيفة مطالب بسيطة في ظل الحرب والحصار الذي تعاني منه المدينة.

وقالت الطفلة "خرجنا لأننا نعاني القسوة والقهر، نحن هنا منذ 5 أيام في الشمس والرياح، ومسؤولو المحافظة والسلطات المحلية لم يفعلوا أي شيء".

وأكدت الطفلة "نحن نعاني، نحتاج حافلات خاصة، لا نريد منكم شيئا، مطالبنا بسيطة، لا فرق بيننا وبينكم فنحن لسنا معاقين، نحن منجزون".

وتابعت "فقط أعطونا الفرصة وخذوا بأيدينا وسوف نثبت لكم أننا قادرون على إنجاز أي شيء، ولدينا الهمة".

واختتمت الطفلة حديثها قائلة "الإعاقة ليست فقد عضو من أعضاء الجسد، ولكن المعاق بحق مَن عاش في هذه الحياة بلا هدف ولا تفكير".

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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تعز
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مكفوفون

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