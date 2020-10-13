جنوب أفريقيا
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 16:47

نعامة تقتحم سباق دراجات هوائية وتشارك المتسابقين (فيديو)

النعامة في تشارك المتسابقين المغامرة
وسائل التواصل
وثق الدراج دانييل ساس لحظة طريفة في أحد سباقات الدراجات الهوائية في جنوب أفريقيا عندما اقتحمت نعامة السباق لتشارك المتسابقين المغامرة في فيديو لاقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل.

ونشر ساس على صفحته الرسمية عبر إنستغرام، الفيديو المميز الذي التقطه أثناء مشاركته في السباق في أغسطس/ آب الماضي، من خلال هاتفه المحمول، لحظة الظهور المفاجئ للنعامة.

 

ويظهر في الفيديو، كيف اقتحمت النعامة السباق وتجاوزت المتسابقين بسرعة كبيرة ملاحقة المتصدر، قبل أن تتوقف بعدما أصابها الإرهاق.

 

وعبّر الدراج ساس عن سعادته لمشاركته في "المغامرة الملحمية" حسب وصفه، في منتزه كيب بوينت الوطني بجنوب أفريقيا، الذي يحتوي على مناطق طبيعية خلابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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نعامة
سباق دراجات
جنوب أفريقيا

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